अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर पक्षाच्या नेतृत्वात पोकळी; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली मृत्यूनंतर राष्ट्रवादीचे नेतृत्व कोण करणार? असा प्रश्न उपस्थित आहे. दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलिनीकरण होईल का? त्याबाबतचे विश्लेषण जाणून घ्या.
Published : January 29, 2026 at 3:05 PM IST
मुंबई- “ज्यांच्या जीवावर आम्ही आयुष्यभर राजकारण केलं, तेच गेले. आता आमचं काय होणार?” हे बोलताना मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांना अश्रू अनावर झाले. घटनाही तशीच घडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातात अचानक निधन झालं. या निधनानंतर महाराष्ट्र हळहळला. उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख नेते यांच्या अचानक झालेल्या निधनामुळे आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं पुढे काय होणार? राष्ट्रवादीतील अजित पवारांच्या जवळच्या नेत्यांचं भवितव्य काय असेल? अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
2023 मधील फाटाफुटीमुळे पवार कुटुंबही दोन गटांत विभागले गेलं होतं. मात्र, बुधवारी घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे कुटुंब पुन्हा एकत्र आले आहे. तरीही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा निर्णय हा पक्षातील नेत्यांनी कोणती राजकीय भूमिका स्वीकारतात यावर अवलंबून असेल. भाजपासोबत महायुतीत राहायचे की काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासोबत महाविकास आघाडीत सहभागी व्हायचे, हे राष्ट्रवादीसमोर पर्याय आहेत.
विलीनीकरणाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची..! पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या महापालिका निवडणुकांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊन निवडणूक लढले. त्यानंतर राज्यात आणि केंद्रातही दोन्ही पक्ष एकत्र येणार का? यावर राज्यभर चर्चा सुरू होती. 5 फेब्रुवारीला महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुका पार पडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (एनसीपी) दोन गटांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया जवळपास अंतिम टप्प्यात असल्याचं काही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी खासगीत म्हटलं होतं. मात्र, पक्षप्रमुख अजित पवार यांच्या अचानक निधनामुळे हे संभाव्य विलिनीकरण अधिक गुंतागुंतीचे झालं आहे. दोन्ही गटांतील नेते आणि कार्यकर्ते सध्या दुःखात एकत्र आले असले, तरी राज्यातील राजकीय समीकरणे पाहता दोन गट परस्परविरोधी आघाड्यांमध्ये आहेत. विलिनीकरणासाठी एकमत होणं अवघड ठरण्याची शक्यता आहे. विलिनीकरणाचा मुख्य प्रेरणास्रोत असलेले अजित पवार आता नसल्यानं ही प्रक्रिया अधिकच कठीण होण्याची शक्यता आहे.
- अजित पवारांचे निकटवर्तीय आणि राष्ट्रवादीतील वरिष्ठ नेते नवाब मलिक यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले, “आजच अंत्यसंस्कार झाले आहेत. दादांच्या मनात दोन्ही पक्ष एकत्र यावेत असं होतं. पण आता पक्षाचा अध्यक्ष कोण बनणार? काय होणार ? हे सर्वच चित्र आमच्यासाठीही अस्पष्ट आहे.”
तर शरद पवारांना राजकीय भूमिका बदलावी लागेल… - गेल्या अनेक दशकांपासून अजित पवार हे त्यांचे काका तथा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादीचे वारसदार मानले जात होते. त्यांच्या निधनानंतर, किमान काही काळासाठी तरी पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांची पत्नी आणि राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार यांचे नाव पुढे येऊ शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. अजित पवारांशी जोडलेली कार्यकर्त्यांची भावना पाहता, हा पर्याय पुढे येऊ शकतो.
राजकीय विश्लेषक काय सांगतात- राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणाले, “अजित पवारांच्या जाण्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पट बदलला आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यापेक्षा आधी पक्षाचा अध्यक्ष कोण? हे निवडावं लागेल. ते अध्यक्ष पद अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे जाऊ शकतं. त्यानंतर पुढचे निर्णय होतील. भाजपानं अर्थ खातं फक्त अजित पवारांच्या आग्रहाखातर सोडलं होतं. ते अर्थ खातं आता मुख्यमंत्री स्वतःकडं ठेवण्याची शक्यता आहे. जर दोन पक्षांच्या एकत्र येण्याबाबत बोलायचं झालं तर एकतर शरद पवारांना राजकीय भूमिका बदलावी लागेल किंवा निवृत्ती स्वीकारून राजकारणातून बाजूला व्हावं लागेल. त्यानंतर दोन्ही पक्ष एकत्र येणं शक्य होईल. मात्र, विलिनीकरणाचा निर्णय सोपा नसेल. महायुती सरकारचा भाग असलेले राष्ट्रवादीचे आमदार सत्तेत राहण्यावर ठाम राहण्याची शक्यता आहे. तर शरद पवार यांच्या गटातील विरोधी पक्षातील नेते फुले-आंबेडकर-शाहू यांच्या विचारसरणीवर तडजोड करण्यास तयार नसतील.”
महायुतीत सहभागी होणार की नाही?राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांना, जर विलिनीकरणाची जबाबदारी घ्यायची असेल, तर राष्ट्रीय पातळीवर एनडीएत आणि राज्यात महायुतीत सहभागी होण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. कारण, महायुतीतून बाहेर पडण्यास सांगितल्यास राष्ट्रवादीचे काही आमदार शिवसेना किंवा भाजपकडे वळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समतोल साधणं अवघड असेल- दरम्यान, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हे पुढील दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. मात्र, पवार कुटुंबासारखी व्यापक स्वीकारार्हता आणि जनाधार त्यांच्याकडे नाही. दोघेही भाजपाकडे झुकणारे मानले जातात. पण, राष्ट्रवादीच्या धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी जसा समतोल साधला, तसा समतोल राखणं त्यांना अवघड जाईल असंही, मत काही राजकीय विश्लेषकांनी मांडली आहेत.
अजित पवारांचे बंड ते महापालिका निवडणुकीत युती- अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पक्षात राजकीय बंड पुकारत 2 जुलै 2023 मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यानंतर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. राष्ट्रवादीत दुफळी निर्माण झाल्यानंतर अजित पवार आणि शरद पवार असे दोन्ही गट निर्माण झाले होते. अजित पवार या गटाला राष्ट्रवादीचे नाव आणि चिन्ह मिळाले. तर शरद पवार गटाला तुतारी फुंकणारा माणूस आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार असे नाव मिळाले. दोन्ही पक्षांनी नुकतेच झालेल्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत युती केली होती. मात्र, त्यांना समाधानकारक यश मिळाले नव्हते. जिल्हा परिषद निवडणुकीतही दोन्ही पक्ष युती करणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच अचानक अजित पवारांचा अपघाती मृत्यू झाला.
