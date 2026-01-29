अजित पवारांची कडक शिस्त, बुलेट सवारी, सगळंच डोळ्यांसमोर दिसतं; कॉलेजमधील मित्र मधुकर चव्हाणांनी जागवल्या आठवणी
साधारणतः 1978 साली अजित पवार शिक्षणासाठी कोल्हापुरात होते, यावेळी दादांचे रूममेट अरविंद सातव यांच्याशी कोल्हापूरच्या आंबेवाडीचे मधुकर चव्हाण यांची मैत्री झाली.
Published : January 29, 2026 at 5:05 PM IST
कोल्हापूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने अवघा महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालाय. राज्यभरातील दादांचे चाहते आपल्या लाडक्या दादांच्या जाण्याने ओक्साबोक्सी रडत आहेत. अजित पवार यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण कोल्हापुरात झाल्याने इथेही त्यांच्या मित्रांचा गोतावळा पाहायला मिळतो. साधारणतः 1978 साली अजित पवार शिक्षणासाठी कोल्हापुरात होते, यावेळी दादांचे रूममेट अरविंद सातव यांच्याशी कोल्हापूरच्या आंबेवाडीचे मधुकर चव्हाण यांची मैत्री झाली, यातूनच अजित पवारांसोबतही चव्हाण यांच्या मैत्रीचा धागा गुंफला, तो आजतागायत कायम आहे.
'मधो' म्हणून मारलेली हाक आजही डोळ्यांसमोर दिसते : बुधवारी विमान दुर्घटनेत जीव गमवावा लागलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे कॉलेजमधील मित्र मधुकर चव्हाण यांनी त्यांच्यासोबतच्या आठवणींना उजाळा दिलाय. अजित पवारांसोबतची मैत्री, एकाच बुलेटवरून केलेली राईड अन् हजारो माणसांच्या गराड्यातून 'मधो' म्हणून मारलेली हाक सगळंच डोळ्यांसमोर आजही जसंच्या तसं दिसतं, अशा भावना चव्हाण यांनी व्यक्त केल्यात.
अरविंद सातव हे अजितदादांचे खोली पार्टनर होते : 12 सप्टेंबर 1978 रोजी अजित अनंतराव पवार यांनी कोल्हापूरच्या शहाजी महाविद्यालयात बी. कॉम पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतला होता, हे महाविद्यालय कोल्हापूरचं वैभव असलेल्या रंकाळा तलावाला अगदी खेटून असलेल्या शालिनी पॅलेस या ठिकाणी भरायचे. मात्र अजित पवार हे कोल्हापुरातील पाच बंगला या ठिकाणी असलेल्या मराठा हाऊस नावाचा बंगला होता. या बंगल्याच्या पाठीमागच्या बाजूनं खास विद्यार्थ्यांसाठी सिमेंटच्या पत्र्यांची विद्यार्थी चाळ होती, यामध्येच अजित अनंतराव पवार हा विद्यार्थी खोली क्रमांक 1 मध्ये राहायला होते, बारामती तालुक्यातील अरविंद सातव हे त्यांचे खोली पार्टनर होते, असंही मुधकर सांगतात.
अजित पवार यांच्याशीही मधुकर यांची घनिष्ठ मैत्री : अजित पवारांचं कॉलेज शहाजी महाविद्यालय तर अरविंद सातव गोखले कॉलेजचे विद्यार्थी होते. याच गोखले कॉलेजमध्ये कोल्हापूरच्या आंबेवाडीचे मधुकर चव्हाण शिक्षण घेत होते, अरविंद यांच्याशी त्यांची मैत्री झाली, दोघेही कॉलेज संपल्यानंतर खोलीवर जायचे. या ठिकाणी अजित पवार यांच्याशीही मधुकर यांची घनिष्ठ मैत्री झाली. त्याकाळी मधुकर चव्हाण यांच्याकडे 4141 क्रमांकाची काळी बुलेट होती. अजित पवारांकडे 9999 नंबरची फियाट आणि येझडी मोटारसायकल असल्याने कॉलेज संपल्यानंतर राजारामपुरी भवानी मंडप या भागात फिरण्यासाठी अजित पवार बुलेटची सवारी करायचे, त्या काळात अभिताभ बच्चन यांचे चित्रपट पाहण्यासाठीसुद्धा कोल्हापुरातील प्रत्येक चित्रपटगृहात मित्रांचा गोतावळा घेऊन अजित पवार जायचे. कॉलेज सुरू असतानाच अजितदादांच्या वडिलांचे निधन झाले आणि शिक्षणात थोडा खंड पडला. मात्र त्यानंतर राजकारणात एंट्री घेतल्यानंतर 1991 साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला कोल्हापुरातून मधुकर चव्हाण गेले होते.
कडक शिस्त, खोलीत स्वच्छता आणि शांत स्वभाव : अजित पवारांना आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवायची मोठी हौस होती, ते राहत असलेल्या खोलीतही त्यांची कपडे, त्यांच्या आवडीचे बूट कपाटात दोन्ही बाजूला घडी घालून ठेवलेले असायचे. बूट आणि बुटाचे पॉलिश ते स्वतः करायचे, बाजारात येणाऱ्या नव्या बुटांचं त्यांना खास आकर्षण होतं. अजितदादांच्या पेहरावातील कपडेही स्वच्छ आणि टापटीप असल्यानं गोखले कॉलेज आणि शहाजी कॉलेजमध्ये अजितदादा गाडीवरून आल्यानंतर त्यांना पाहण्यासाठी तरुणांची झुंबड उडालेली आम्ही अनेकदा पाहिल्याचं मधुकर चव्हाण यांनी सांगितलं.
शरद पवारांचे पुतणे ही ओळख लपवली : 1978 ते 1981 या काळात अजित पवारांचा कोल्हापुरात वास्तव्य होतं. तेव्हा ज्येष्ठ नेते शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होते, मात्र अजित पवारांनी कधीही मित्रांना आपले काका मुख्यमंत्री आहेत, मी त्यांचा पुतण्या आहे, या गोष्टी सांगितल्या नाहीत. किंबहुना त्यांची ही ओळख त्यांनी लपवून ठेवली. कॉलेज जीवनात कोल्हापुरातल्या मित्रांना घेऊन पुण्याचा गणेशोत्सव पाहण्यासाठी अजित पवार गेले होते, तेव्हा त्यांनी काटेवाडी येथील शेती, बारामतीतील शिक्षण संस्था आणि पुण्यात बंधू श्रीनिवास पवार यांची भेट घालून दिल्याची आठवण मधुकर चव्हाण यांनी सांगितली.
विमानतळावर हजार माणसांतून 'मधो' म्हणून मारली हाक : अजित पवारांचा राजकारणात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांचा दिनक्रम व्यस्त राहायचा. तरीही ते कुठेही भेटले तरी काही काम आहे का? असं आवर्जून विचारायचे. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते, त्यांना भेटायची खूप इच्छा होती, मात्र कुठे जाईल तिथं अजितदादांसोबत लोकांचा गराडा असायचा, विमानतळावरही तीच परिस्थिती होती. मात्र अजित पवारांनी मला पाहिल्यानंतर 'मधो' अशी हाक मारली, लोकांच्या गर्दीतूनही आपल्या मित्राला नावानिशी हाक मारणारा उपमुख्यमंत्री मी याआधी कधीच पाहिला नसल्याचं मधुकर चव्हाण यांनी सांगितलं.
बुधवारची सकाळ अन् काळजात धस्स झालं : इलेक्ट्रॉनिक साहित्याचे व्यावसायिक असलेले मधुकर चव्हाण यांची आंबेवाडी गावात शेती आहे. कोल्हापूर शहरात राहतात, शेतीच्या कामानिमित्त बुधवारी सकाळी लवकरच ते आपल्या शेतीकडे गेले होते, अजित पवारांचे रूम मेट आणि मधुकर चव्हाण यांचे मित्र अरविंद सातव यांचा गुजरातमधून सकाळी नऊ वाजता मधुकर चव्हाण यांना फोन आला, त्यांनी अजित पवारांच्या विमानाला अपघात झाला आहे, टीव्हीवर बातमी सुरू असल्याचं सांगितलं. शेतात असलेले मधुकर चव्हाण जवळच्याच घरामध्ये टीव्हीवरील बातमी पाहण्यासाठी गेले, मात्र तिथं टीव्ही सुरू नव्हता. धावत पळत ते कोल्हापुरातील घरात आले आणि त्यांच्या पायाखालची जमीनच घसरली.
जिवाभावाचा मित्र गेल्याचं अजूनही पटत नाही : विमान अपघातात आपल्या मित्राला प्राण गमवावे लागले हे ऐकताच मधुकर चव्हाण भावनाविवश झाले, गेली दोन दिवस ते टीव्ही समोर बसून आहेत. जिवाभावाचा मित्र गेल्याचं अजूनही पटत नाही, मोबाईलवर अजितदादांचा फोन येईल आणि पुन्हा मधो म्हणून ते हाक मारतील, अशा भाबड्या आशेवर ते आहेत. लग्नाला 50 वर्षं झाली, मात्र त्यांना इतकं अस्वस्थ मी कधीही पाहिलं नसल्याची भावना पत्नी राजश्री चव्हाणांनी सांगितली. कडक शिस्तीचा आणि तितकाच हळवा, कोल्हापुरी मटन आणि मिसळच्या प्रेमात असलेला आणि कौटुंबिक ऋणानुबंध जपणारा असा नेता पुन्हा होणार नसल्याच्या भावना व्यक्त करताना मधुकर चव्हाणांच्या डोळ्यात नकळत पाणी आलंय.
हेही वाचाः
राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजितदादांना नाशिकमधून मिळाले होते सर्वाधिक बळ
अजितदादांचं विमान ढगात हरवलं तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता धीर!