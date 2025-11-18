अजित पवार हा व्यवहार रद्द करणारे कोण? सरकारने व्यवहार रद्द केला तर मी न्यायालयात जाणार - अंजली दमानिया
पुण्यातील मुंढवा जमीन प्रकरणात अंजली दमानिया यांनी तपासाची मागणी करत अजित पवारांवर टीका केलीय, व्यवहार कायद्यानुसारच रद्द होऊ शकतो असं म्हणत त्यांनी राजीनाम्याचीही मागणी केली.
Published : November 18, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 5:35 PM IST
पुणे : मुंढवा येथील जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आली. याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यावर हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र प्रशासनाने जोपर्यंत ४२ कोटी भरत नाही तोपर्यंत व्यवहार रद्द होणार नाही अशी नोटीस दिली. त्याला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पार्थ पवार यांनी घेतलेल्या जमीन प्रकरणात आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज पुण्यात येत त्या जागेवर भेट दिली. तसंच वतनाच्या मूळ मालकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
"उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे हा व्यवहार रद्द करणारे कोण? उपमुख्यमंत्री हे पदच अस्तित्वात नाही. हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी कायदा असून त्या कायद्यानुसारच तो रद्द होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोणीही हा व्यवहार रद्द करू शकत नाही. जर सरकारने हा व्यवहार रद्द केला तर मी याविरोधात न्यायालयात जाणार आहे." - अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्त्या
पत्रकार परिषद घेणार : यावेळी अंजली दमानिया म्हणाल्या, "मी आत्तापर्यंत ज्या ज्या विषयात लढले त्याची माहिती घेऊनच लढत असते. ही जमीन कुठे आहे? कोणाच्या ताब्यात आहे? आत्ता तिथं काय चाललं आहे? याबाबत माहिती घेण्यासाठी मी या मुंढवा येथील जमिनीवर आले आहे. येथील गेटवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी माझ्याशी चांगला संवाद साधला आणि त्यांनी सांगितलं की, तुमच्याकडं परवानगी असेल तर तुम्हाला आत सोडण्यात येईल. मी त्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलले पण ते अतिशय उद्धट आहेत. त्यांनी आम्हाला आत जाण्यासाठी परवानगी नाकारली, त्यांना कोणाचा फोन आला हे माहीत नाही. पण त्यांनी आम्हाला आतमध्ये जाण्याची परवानगी नाकारली. मी याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांशी बोलून माहिती घेऊन उद्या सविस्तर पत्रकार परिषद घेणार आहे."
जमीन बोटॅनिकल गार्डनला लीजवर : दमानिया पुढे म्हणाल्या की, "मुठे समितीचा अहवाल अजूनही आलेला नाही. कोणताही अहवाल आला तसंच कोणतीही समिती किंवा कोणतेही अधिकारी असं म्हणू शकत नाही की, जे काही झालं आहे ते कायदेशीर झालं आहे. ही जमीन बोटॅनिकल गार्डनला लीजवर दिली होती. २०३८ पर्यंत जर लीजवर देण्यात आली होती तर आत्ता या जमिनीवर काय चाललं आहे हे मला पाहायचं होतं. ही जमीन रिसर्चसाठी देण्यात आली होती. १६ जूनला इथे काही माणसांनी आत जाऊन तामशे केले. ती माणसे कोण होती याची मला माहिती घ्यायची होती, पण त्यांनी मला परवानगी नाकारली. येथील अधिकारी अतिशय उद्धट आहेत. या जमिनीत मधल्या काळात काय काय झालं आहे याची मला माहिती घ्यायची होती. म्हणून मी आज इथं आली होती."
अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याबाबत दमानिया यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या, "जनाची नाही तर मनाची लाज असेल तर राजीनामा दिला असता. सिंचन घोटाळ्यात त्यांनी राजीनामा दिला होता, आता त्यांनी राजीनामा द्यावा. अजित पवार पालकमंत्री आहेत. त्यामुळं निष्पक्ष चौकशी होणार का? असा प्रश्न आहे. या प्रकरणात त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी आमची मागणी आहे."
हेही वाचा -