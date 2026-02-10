ETV Bharat / state

अजितदादांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार द्या, आमदार आशुतोष काळे यांची मागणी

अजितदादांच्या कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी केली.

आमदार आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं निवेदन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 8:37 PM IST

शिर्डी - महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आपल्या कार्य-कर्तुत्वाचा ठसा उमटवणारे लोकनेते राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे राज्याच्या विकासात अलौकिक योगदान आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत जनतेच्या हितासाठी काम करणाऱ्या अजितदादांच्या कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार देण्यात यावा. यासाठी राज्य शासनाच्या वतीनं केंद्र शासनाकडं शिफारस करावी, अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं निवेदनाद्वारे केली.

मुख्यमंत्र्यांना दिलं पत्र - आमदार आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्याच्या राजकारणात चार दशकाहून अधिक काम करणाऱ्या अजितदादांच्या जाण्याने राज्याच्या राजकीय पटलावरचा एक तेजस्वी, चकाकता तारा कायमचा निखळला आहे. कृषी, सहकार, शिक्षण, व्यापार, उद्योग अशा अनेक क्षेत्राची सखोल जाण असणाऱ्या अजितदादांची जनतेशी नाळ जुळलेली होती. त्यामुळं ते केवळ राजकारणी नव्हते, तर एका संपूर्ण पिढीसाठी मार्गदर्शक होते. त्यांच्या शब्दात आत्मविश्वास होता आणि निर्णयांमध्ये लोकहिताची झलक होती. आज ते आपल्यात नसल्याने राज्याच्या राजकारणात निर्माण झालेली ही पोकळी केवळ एका व्यक्तीची नसून, एका विचारधारेची, एका मूल्यव्यवस्थेची कमतरता आहे जी सहज भरून निघणार नाही.

अजितदादांच्या कार्याचा गौरव - अभ्यासू दृष्टिकोन आणि जनतेच्या मनात अजरामर असलेल्या अजितदादांचे योगदान कदापि विसरता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव होऊन त्यांच्या कार्याला राष्ट्रीय सन्मान मिळावा यासाठी अजितदादांच्या सन्मानार्थ त्यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार मिळावा यासाठी केद्र शासनाकडं शिफारस करावी, अशी विनंती आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली.

मुख्यमंत्री लक्ष घालणार - अजितदादांचं सामाजिक व राजकीय योगदान केवळ एका पक्षापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर संपूर्ण राज्यातील जनतेसाठी होतं. त्यांनी आयुष्यभर समाज, माणूस आणि मूल्यांसाठी सातत्यानं कार्य केलं. त्यामुळं त्यांच्या कार्याचा योग्य सन्मान व्हावा, यासाठी त्यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्कार देण्याची मागणी भावनिक व नैतिकदृष्ट्या योग्य असून, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः लक्ष घालणार आहेत, असंही आशुतोष काळे म्हणाले.

