अजित पवारांनी मित्र पक्षावर टीका टाळावी, भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सल्ला

विकसित भारत विकसित छत्रपती संभाजीनगर असा नारा देत भाजपाचा महापौर होईल, असा विश्वास देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलाय.

Ajit Pawar should avoid criticizing alliance partners, advises BJP leader Chandrashekhar Bawankule
अजित पवारांनी मित्र पक्षावर टीका टाळावी, भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा सल्ला (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 5, 2026 at 8:29 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : "अजित पवार यांच्यावर बोलण्याइतका मी मोठा नाही, पण त्यांनी मित्र पक्षांवर टीका करणं टाळावं," असं विधान भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलंय. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी भाजपावर सडकून टीका केली होती. याबाबत भाष्य करताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "अनेक ठिकाणी महायुती झालीय, काही ठिकाणी झाली नाही. मात्र आम्ही मैत्रीपूर्ण लढत करत आहोत. कारण ते वेगळे लढले तरी नंतर एकत्र येणार आहोत. त्यामुळं घटक पक्ष असणाऱ्या सर्वांनीच एकमेकांवर टीका करणं टाळावं. शिवसेनेचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील टीका टाळत आहेत. तसंच अजित पवार यांनी विशेषतः सरकारमधील पालकमंत्र्यांनी टीका टाळावी," अशी विनंती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलीय.

उद्धव ठाकरे यांनी रॅलीत फडकवलेले झेंडे बघावेत : भाजपाचे काही नेते इफ्तार पार्टीमध्ये बसलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टीका करत, "आधी त्यांच्या प्रचार रॅलीत पाकिस्तानचे झेंडे फडकावले ते पहावे. आम्ही कोणत्या जाती धर्माच्या विरोधात नाही आहोत. भारतीय मुस्लीम आमचेच आहेत. मात्र पाकिस्तान जिंकल्यावर इकडे फटाके फोडत असतील तर त्याला आमचा विरोध आहे. लोकसभा निवडणुकीत यांचे खासदार निवडून आले, त्यावेळी काढलेल्या रॅलीत पाकिस्तानचे झेंडे फडकवण्यात आले, ते कसे चालले. आमचा मुद्दाच तो असल्यानं आम्ही उद्धव ठाकरे यांना तुमचं हिंदुत्व कुठं आहे, असा प्रश्न विचारला. तुम्ही कोणासोबत जाता, त्याबाबत आमचं काही म्हणणं नाही. आम्हाला बोलावलं तर आम्ही इफ्तार पार्टीला जाणार, भारतीय संस्कृती आहे," असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलंय.



आम्ही विकासावर लढणार : "महानगरपालिका निवडणुकीत आम्ही फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर प्रचार करणार आहोत. प्रत्येक भागात काय विकास करणार, कोणते उद्योग आणणार, किती रोजगार निर्मिती आम्ही करणार, असे मुद्दे घेऊन आम्ही मतदारांकडे जाणार आहोत. त्याचबरोबर सरकारनं किती कामं केली, विकास करण्यासाठी किती प्रयत्न केले, हे मुद्दे घेऊन प्रचार करू, कोणावर टीका आम्ही करणार नाही," असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगरचा आराखडा तयार केला आहे. विविध खात्यांच्या मार्फत विकास केला जाईल. केंद्रात आणि राज्यात आमची सरकार आहे. त्यामुळं महानगरपालिकेच्या माध्यमातून विकास कामं करण्याची जबाबदारी आहे. विकसित भारत विकसित छत्रपती संभाजीनगर असा नारा देत भाजपाचा महापौर होईल," असा विश्वास देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलाय.

