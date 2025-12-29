ठरलं! पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित निवडणूक लढणार, अजित पवार यांची मोठी घोषणा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक एकत्रितपणे लढवतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी केली आहे.
पिंपरी चिंचवड (पुणे) : पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात रविवारी (28 डिसेंबर) एक महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक राजकीय घडामोड घडली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, पिंपरी-चिंचवडमधील दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र निवडणुकीत सहभागी होणार आहेत. म्हणजेच, 'घड्याळ' आणि 'तुतारी' ही दोन वेगवेगळी चिन्हं असलेले राष्ट्रवादीचे गट एकत्र येणार आहेत.
पिंपरी चिंचडव येथे निवडणूक प्रचाराचा औपचारिक शुभारंभ करताना अजित पवारांनी ही घोषणा केली. सभेत त्यांनी सांगितलं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक एकत्रितपणे लढवतील. पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही गटांमधील चर्चा चिन्हाच्या मुद्द्यावरून निष्फळ ठरल्याचं वृत्त आहे. यानंतर आता अजित पवारांनी ही घोषणा केली आहे.
खरं तर, अजित पवार यांचा आग्रह होता की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 'घड्याळ' चिन्हावर निवडणूक लढावी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी आपला पक्ष नवीन 'तुतारी' चिन्हावर निवडणूक लढवेल, अशी भूमिका घेतली होती. यामुळे पुढची बोलणी फिसकटली.
'ही कार्यकर्त्यांची आणि नागरिकांची इच्छा' : पिंपरी चिंचवडमध्ये झालेल्या कालच्या सभेत अजित पवार म्हणाले, "पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे घड्याळ आणि तुतारी एकत्र लढत आहेत. हा परिवार पुन्हा एकत्र येत आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पक्षानी एकत्र यावं, अशी इच्छा अनेक कार्यकर्त्यां आणि नागरिकांच्या मनात होती."
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी कठोर आणि व्यावहारिक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचं सांगत अजित पवार यांनी एकत्र येणं हे राज्याच्या हितासाठी असल्याचं स्पष्ट केलं. “राज्यात विकासाची गती कायम ठेवायची असेल, तर वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र काम करणं गरजेचं आहे,” असं ते म्हणाले.
'लवकरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल' : यावेळी, या एकत्रित येण्यामागं जागावाटपाचा मुद्दाही महत्त्वाचा असल्याचं सूचकपणे त्यांनी सांगितलं. “पुढे मागे करून जागावाटप केलं आहे. येणाऱ्या दोन दिवसांत याबाबत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल,” असं अजित पवार म्हणाले. यावरून असं दिसतंय की, उमेदवारांची नावं, जागांचं वाटप आणि प्रचाराची दिशा लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
राष्ट्रवादीची ताकद वाढली : या घोषणेमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील राजकारणात मोठी उलथापालथ उडाली असून, आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या ताकदीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधी पक्षांसाठी ही एक मोठी राजकीय डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
मत विभाजन रोखण्यासाठी दोन्ही गट एकत्र? : पिंपरी-चिंचवड हा पारंपरिकदृष्ट्या अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा निर्णय स्थानिक राजकीय विचार आणि पारंपरिक पाठिंब्याचा आधार मजबूत करण्याच्या गरजेतून घेण्यात आला आहे. पीसीएमसी निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र येण्यामागे मतांचं विभाजन टाळणं हादेखील मुख्य उद्देश आहे.
कोणत्या चिन्हावर निवडणूक लढणार? : दरम्यान, आता हे दोन्ही गट एकत्र आल्यानंतर उमेदवार कोणत्या चिन्हावर निवडणूक लढणार हा उत्सुकतेचा विषय आहे. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचं चिन्ह तुतारी आहे. तर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचं चिन्ह घड्याळ आहे. आता दोन्ही गट एकत्र आल्यानंतर निवडणूक कोणत्या चिन्हावर लढली जाणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
