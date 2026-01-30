ETV Bharat / state

अजितदादांचे पीएसओ विदीप जाधव यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, फलटणकरांनी दिला अखेरचा निरोप!

विमान अपघातात मृत्यू झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक विदीप जाधव यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

अजित पवार यांचे पीएसओ विदीप जाधव (Social Media)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 8:36 AM IST

सातारा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत सावलीसारखे असणारे त्यांचे वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक (पीएसओ) विदीप जाधव यांचाही विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या पार्थिवावर फलटण तालुक्यातील तरडगाव येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. ग्रामस्थांनी त्यांना जड अंतःकरणानं अखेरचा निरोप दिला. ते मुंबई पोलीस दलात कार्यरत होते. एका सहकाऱ्याला मुकल्याची भावना प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मनात दाटली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या समवेत विमानात असलेल्या अन्य चार जणांचाही अपघातात अंत झाला. त्यामध्ये फलटण तालुक्यातील तरडगावचे सुपुत्र आणि अजितदादांचे अंगरक्षक विदीप जाधव (वय ३७ ) यांचाही समावेश होता. गुरूवारी रात्री उशीरा त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात तरडगाव पालखी तळ परिसरात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यावेळी वातावरण अत्यंत शोकाकुल होतं.

विदीप जाधव यांचा जन्म तरडगावात झाला होता. शिक्षण पूर्ण करून २००९ मध्ये ते मुंबई पोलीस दलात भरती झाले होते. रूबाबदार शरीरयष्टी आणि कर्तव्यनिष्ठतेमुळे त्यांचा मुंबई पोलीस दलात आणि तरडगावात देखील लौकीक होता. केवळ एक वर्ष पोलीस ठाण्यात काम केल्यानंतर त्यांना २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश जे. ए. सानप यांचे पीएसओ म्हणून नियुक्ती मिळाली होती.

विदीप जाधव हे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि २०१९ ते अपघाताच्या घटनेपर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुरक्षा रक्षक म्हणून कार्यरत होते. विदीप यांचे वडील दिलीप जाधव हे मुंबईतील नायगाव हायस्कूलमध्ये लिपिक होते. २००८ साली सांगवी (ता. फलटण) येथील संध्या यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला होता.

विदीप जाधव यांचे पार्थिव गावात आणल्यानंतर अंत्ययात्रा काढण्यात आली. त्यावेळी तरडगावकरांच्या अश्रुंचा बांध फुटला. ग्रामस्थांनी त्यांना साश्रुनयनांनी अखेरचा निरोप दिला. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी, आई वडील, दोन बहिणी, तीन भाऊ असा परिवार आहे. विदीप जाधव यांच्या अपघाती निधनाने तरडगावसह संपूर्ण सातारा जिल्हा शोकाकुल आहे.

संपादकांची शिफारस

