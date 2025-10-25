शेतकऱ्यानं कर्जमाफीचा विषय काढताच अर्थमंत्र्यांनी दिला राज्याच्या तिजोरीचा हिशोब; शिरीष, कैलास गोरठेकरांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
शिरीष आणि कैलास गोरठेकर यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. यावेळी अजित पवार यांना शेतकऱ्यानं कर्जमाफीबद्दल प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना त्यांनी राज्याचा खर्च सांगितला.
Published : October 25, 2025 at 8:48 PM IST
नांदेड : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शरद पवारांचे निकटवर्तीय म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गोरठेकर परिवारातील शिरीष आणि कैलास गोरठेकर यांनी कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या कार्यक्रमात उपमुख्यंत्री अजित पवार बोलत असताना ऐका शेतकऱ्यानं कर्जमाफीचा विषय काढला. त्याला उत्तर देताना अजित पवारांनी राज्याच्या तिजोरीचा हिशोब दिला.
अजित पवारांनी दिलं कर्जमाफीचं आश्वासन : "कर्जमाफी करणार नाही, असं आमच्या सरकारनं आणि मी कधीच म्हटलेलं नाही. जे संकट आलय त्यातून बळीराजाला पुन्हा उभं करायला 32 हजार कोटी रुपये लागले. ही व्यक्ती (प्रश्न विचारणारा शेतकरी) जे सांगत आहे ती कर्जमाफी 71 हजार कोटींची झाली होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात काही हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना काही हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफी देण्याचं आम्ही बोललो आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितलं आहे की, कर्जमाफी दिली जाईल. योग्यवेळी कर्जमाफी दिली जाईल," असं आश्वासन अजित पवार यांनी दिलं.
अर्थमंत्र्यांनी दिला राज्याच्या खर्चाचा हिशोब : "शेतकऱ्यांना तीन प्रकारच्या मोटरची बिलं येत नाहीत. शेतकऱ्यांचं वीजबिल माफ केलं आहे. पण राज्य सरकारला महावितरणला पैसे द्यावे लागतात. राज्य सरकार तुम्ही वापरलेल्या विजेचं 20 ते 22 हजार कोटी रुपये बिल महावितरणला भरत आहे. ते पैसे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून जातात. राज्याचं बजेट आठ लाख कोटी रुपयांचं आहे. चार लाख कोटी रुपये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्ती वेतनामध्ये जातात. 45 हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींना जातात. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी निधी द्यावा लागतो. दिव्यांग बांधवांना दीड हजार रुपयांऐवजी अडीच हजार रुपये महिन्याला दिले जातात. तसंच श्रावणबाळ योजनेसाठी हजारो कोटी जातात," असं म्हणत अजित पवार यांनी राज्याच्या खर्चाचा हिशोब सांगितला.
- जिल्ह्यातील उमरी इथं राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता मेळावा आणि पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणावेळी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी घोषणा दिल्या. शेतकऱ्यांच्या घोषणाबाजीमुळं अजित पवारांना भाषण थांबवावं लागलं. सभास्थळी गोंधळ उडाल्यानंतर कर्जमाफी होणार नाही, असं मी कधीच म्हणालो नव्हतो असं सांगत त्यांनी सारवासारव केली.
... तेव्हा काही गोष्टी सबुरीनं घ्यायच्या असतात : "शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र जेव्हा राज्याचा डोलारा आम्ही सांभाळतो, तेव्हा काही गोष्टी सबुरीनं घ्यायच्या असतात. शेतकरी कर्जमाफीसाठी एक समिती नेमली आहे. काही दिवसांपूर्वीच या समितीचा अहवाल माझ्याकडं आला होता. कशा पद्धतीनं कर्जमाफी द्यायची याच्यावर आम्ही काम करत आहोत," असा खुलासा अजित पवार यांनी केला.
शरद पवारांना अजित पवारांचा धक्का, गोरठेकर बंधूं राष्ट्रवादीत : दिवंगत बापूसाहेब गोरठेकर शरद पवार यांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जातात. शनिवारी त्यांच्या परिवारातील शिरीष गोरठेकर आणि विलास गोरठेकर यांनी शरद पवारांची साथ सोडून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. मोंढा मैदान इथं झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात शिरीष गोरठेकर व कैलाश गोरठेकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. यामुळं या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठी ताकद मिळाली आहे.
हेही वाचा :