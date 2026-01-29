ETV Bharat / state

अजितदादांचं विमान ढगात हरवलं तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता धीर!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आता अनंतात विलीन झाले. मागं राहिल्या त्या फक्त आठवणी. अशीच एक आठवण जाणून घेऊ...

Ajit Pawar death plane accident
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठकीत एकत्र (Minister Chandrashekhar Bawankule X Handle)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्यावर गुरुवारी बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह केंद्रातील तसंच राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार उपस्थित होते.

अजित पवार अनंतात विलीन - 'अजित पवार अमर रहे', 'अजितदादा परत या', 'एकच वादा अजित दादा' अशा घोषणा देत नेते, कार्यकर्ते, सर्वसामान्य माणूस भावुक झाले होते. अजित पवार यांच्या निधनाची बातमीकळताच अनेक नेत्यांना अश्रू अनावर झाले होते. बापमाणूस गेल्याची भावना बारामतीकरांनी यावेळी व्यक्त केली. अवघ्या बारामतीवरच नव्हे तर महाराष्ट्रावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. सर्व नेतेमंडळींनी बारामतीत जात पवार कुटुंबाची भेट घेतली. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हे देखील सहकुटुंब बारामतीत दाखल झालं होतं.

अजित पवार यांचं विमान ढगात हरवलं होतं तेव्हा... - उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आता अनंतात विलीन झाले. मागं राहिल्या त्या फक्त आठवणी. 17 जुलै 2024 ला अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोली दोऱ्यावर जाण्यासाठी निघाले असताना विमान ढगामध्ये हरवलं होतं. त्यावेळी घडलेला एक रोमांचक किस्सा अजित पवारांनी गडचिरोलीच्या सभेत सांगितला होता. "इकडं बघतोय ढग, तिकडं पण ढग, तेव्हा पोटात गोळा आला होता. मी सारखा पांडुरंगाचं नाव घेत होतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र निवांत होते. मी त्यांना म्हणालो की, बाहेर बघा काहीही दिसत नाही. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मला म्हणाले की, अजिबात काळजी करू नका, यापूर्वी माझे सहा विमान अपघात झाले. माझ्या नखाला देखील धक्का लागला नाही. आता देखील काहीही होणार नाही. अखेर विमान सुखरूप जमिनीवर लँड झालं." हा किस्सा अजित पवार यांनी गडचिरोलीत सांगितला त्यावेळेस तेथील लोकांच्या अंगावर काटा उभा राहिला होता.

अजित पवार नाहीत यावर विश्वास नाही - 28 जानेवारी, बुधवारचा दिवस उजाडला. नेहमीप्रमाणं अजित पवार यांनी आपल्या कामाला सकाली लवकर सुरुवात केली. जिल्हा परिषदांच्या प्रचारासाठी ते मुंबईवरुन विमानानं बारामतीसाठी निघाले. अवघ्या 30 ते 35 मिनिटात ते बारामतीच्या अवकाशात दाखल झाले. मात्र, नियतीनं त्यांच्यावर काळाचा घाला घातला. विमान अपघातात अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला. ही बातमी वाऱयासारखी राज्यासह देशभरात पसरली. अनेकांच्या यावर विश्वासच बसत नव्हता.

हेही वाचा -

  1. महाजन, मुंडे, विलासराव, आर. आर. पाटील यांच्यानंतर अजितदादांची अकाली एक्झिट
  2. लिअरजेट 45 विमानातून अजित पवार करत होते प्रवास; विमानाचं वैशिष्ट्य काय?
  3. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर पक्षाच्या नेतृत्वात पोकळी; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा?

TAGGED:

AJIT PAWAR PLANE MISSING GADCHIROLI
AJIT PAWAR PLANE ACCIDENT
अजित पवार विमान अपघात
अजित पवार विमान गडचिरोली
AJIT PAWAR DEATH PLANE CRASHED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.