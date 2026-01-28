ETV Bharat / state

अजित पवार विमान अपघात; 'ही' असू शकतात दुर्घटनेची कारणं, लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगेंनी दिली माहिती

अजित पवार यांचं बारामतीमध्ये विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्या दुर्घटनेमागं नेमकी कोणती कारणं असू शकतात? याबद्दल लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी माहिती दिली.

Ajit Pawar death
माहिती देताना लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात झालेल्या निधनानं अनेक प्रश्न उपस्थितीत होत आहेत. अनेक शक्यता वर्तवता येतील अशी माहिती अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी दिली.

विमानात ब्लॅक बॉक्स हा गडद केशरी रंगाचा असतो. जो विमानाच्या शेपटीला ठेवलेला असतो, ज्यामुळं विमान अपघात नेमका कशामुळं होतो, याचं कारण स्पष्ट होतं. विमानातील दोन महत्वाची उपकरणं म्हणजेच फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर आणि ऑप्टिक व्हाइस रेकॉर्डर असते. विमानात नेमकं काय झालं? किती उंचीवर झाले? काय अडचणी आल्या? विमानाच्या पायलटनं कंट्रोल रूमसोबत काय संवाद साधला? या सर्व बाबी त्यातून समोर येतील, असं डॉ. ढगे यांनी सांगितलं.

माहिती देताना लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे (ETV Bharat Reporter)

विमान होतं अद्यावत : "सर्व चांगलं असताना घटना घडलीच कशी, असा प्रश्न आहे. हे विमान अतिशय अद्यावत असं लेअर जेट 45 एक्स आर प्रायव्हेट जेट जॉर्टर्ड विमान होतं. अतिशय अद्यावत तंत्रज्ञान असलेलं विमानाच्या आसन क्षमता आठ प्रवासी इतकी आहे. तसंच मोठ्या प्रमाणात वजन वाहून नेण्याची क्षमता या विमानाची आहे. आकाशात 51 हजार फूट उंचीवर उडण्याची या विमानाची क्षमता आहे. त्यामुळं अशा विमानाचा अपघात कसा होऊ शकतो? असा प्रश्न अनेकांना पडले आहेत," अशी माहिती देखील लेफ्टनंट कर्नल. डॉ सतीश ढगे यांनी दिली.

अशी असू शकतात विमान अपघाताची कारणं :

  1. आधुनिक तंत्रज्ञानानं सज्ज असलेलं विमान अपघाताची काही कारणं असू शकतात ज्यामध्ये लँडिंग गिअर ग्लिच म्हणजेच विमान धावपट्टीवर येत असताना अडचण आली का? हे पाहिले जाईल.
  2. पायलटची चूक म्हणजेच वैमानिक कितीही अनुभवी असला तरी त्याच्याकडून क्षणाची चूक झाल्यानं त्यातून असा अपघात झाला असावा.
  3. इंजिनमध्ये बिघाड होणं ही शक्यता कमी असावी. कारण असं असतं तर विमानानं उड्डाण घेतल्यावर ती लक्षात येते. मात्र हीदेखील शक्यता तपासली जाऊ शकते.
  4. हवामान खराब असल्यानं अशी शक्यता नाकारता येत नाही. ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी काही प्रमाणात खराब असल्याची शक्यता आहे. कारण सकाळी साडेआठ वाजता विमान उतरवण्याचा पहिला प्रयत्न झाला होता. पण दृश्यमान व्यवस्थित नसल्यानं पुन्हा विमान वर नेण्यात आलं होतं. त्यामुळं हवामानामुळं झालेल्या परिस्थितीमुळं देखील अपघाताची शक्यता देखील वाटते. या शक्यता असल्या तरी तपासात सत्य समोर येईल, अशी माहिती लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी दिली.

संपादकांची शिफारस

