ETV Bharat / state

अजित पवार विमान अपघात अपडेट : जिथं झाला जन्म, जिथं पहाटेच करायचे पाहणी, त्या मातीत अजित पवारांच्या पार्थिवावर होणार अंत्यसंस्कार

महाराष्ट्राच्या लाडक्या दादांचा विमान अपघातात करुण अंत झाल्यानंतर महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. आज अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

Ajit Pawar Last Rites Live Update
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 8:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीत लँडिंग करताना अपघात झाला असून या अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्या मृत्यूनं महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली. देशभरातून विविध नेते तसेच राजकीय लोकांकडून अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान इथं अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. बारामतीतील ज्या काटेवाडी इथं अजित पवार यांचा जन्म झाला, लहानाचे मोठे झाले आणि तिथून पहाटे कामाची सुरुवात करायचे, त्या काटेवाडीत अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. अजित पवार यांचं पार्थिव थोड्याच वेळात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. लाडक्या दादाच्या अंत्यदर्शनासाठी राज्यभरातून कार्यकर्ते काटेवाडी इथं दाखल झाले आहेत. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह अंत्यसंस्काराला येण्याची शक्यता आहे.

Ajit Pawar Last Rites Live Update
अजित पवार यांच्या घराबाहेर जमलेली गर्दी (ETV Bharat Reporter)

थोड्याच वेळात पार्थिव येणार काटेवाडीत : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं पार्थिव बारामतीमध्ये असलेल्या काटेवाडी येथील त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात येईल. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 9 वाजेपर्यंत पार्थिव काटेवाडीमध्ये ठेवण्यात येईल. त्यानंतर अँब्युलन्सनं पार्थिव ग. दि. मा. संभागृहापर्यंत नेण्यात येईल. सकाळी 11 वाजता अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

Ajit Pawar Last Rites Live Update
अजित पवार यांच्या घराबाहेर जमलेली गर्दी (ETV Bharat Reporter)

काटेवाडीत लोटला जनमुदाय : आज पहाटेपासूनच काटेवाडी तसेच राज्यभरातील कार्यकर्ते अजित पवार यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी दाखल झाले आहेत. यावेळी सुप्रिया सुळे तसेच भाऊ श्रीनिवास पाटील, योगेंद्र पवार हे देखील या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. यावेळी काटेवाडी इथं जमलेल्या लोकांशी बातचीत आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी बातचित केली आहे. ईटीव्ही भारतकडं अजित पवार यांच्या चाहत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

Ajit Pawar Last Rites Live Update
अजित पवार यांचे कुटुंबीय (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. अजितदादांचे सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव राहात असलेल्या सोसायटीवर शोककळा, मनमिळावू शेजारी गेल्याची भावनिक प्रतिक्रिया
  2. अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'मृत्यू अपघातीच, त्याचं राजकारण करू नका'
  3. 'भावाला पायलट बनवण्याचं स्वप्न अपूर्ण...', अजित पवारांसोबत अपघाती मृत्यू झालेल्या पिंकी माळीच्या वडिलांना अश्रू अनावर!

TAGGED:

AJIT PAWAR PLANE CRASH LIVE UPDATE
NCP PRESIDENT LAST RITES
अजित पवार विमान अपघात अपडेट
अजित पवार अंत्यसंस्कार अपडेट
AJIT PAWAR LAST RITES LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.