"ते" चार नेते दादांना त्रास देत होते; रोहित पवार यांचा कुणावर निशाणा? सुनेत्रा पवार यांना बोलू दिलं जात नसल्याचा थेट आरोप
रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून मुंबई किंवा बारामतीमधील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात अद्याप एफआयआर का नोंदवली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
Published : February 27, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : February 27, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई - रोहित पवार यांनी आज विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत बारामतीतील दुर्दैवी विमान अपघाताबाबत सविस्तर चर्चा केली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण राज्यात शोक व्यक्त होत असताना या घटनेची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
भेटीदरम्यान रोहित पवार यांनी मुंबई किंवा बारामतीमधील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात अद्याप तक्रार का नोंदवली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला. भाषण करण्यापेक्षा एफआयआर नोंदवण्यासाठी ताकद लावा, असंही त्यांनी सरकारला सुनावलं. बारामतीला जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून आपण स्वतः मुंबईत एफआयआर दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
रोहित पवार यांनी काही नेत्यांवर अप्रत्यक्ष टीका करत मागील काही दिवसांत चार नेते दादांना त्रास देत होते, त्यांना कंट्रोल करता आले नाही. पक्षावर ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न झाले, असा आरोप त्यांनी केला. सुनेत्रा पवार यांचा उल्लेख करत सुनेत्रा काकींना कमी समजू नका, त्यांना राजकारणातील अनुभव आहे. पण त्यांना बोलू दिलं जात नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.
रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर अजित पवार गेली 20-22 वर्षे ज्या देवगिरी बंगल्यात राहत होते, तेथे त्यांचे स्मारक उभारावे. विधानसभा अध्यक्षांनी व्यक्त केलेल्या इच्छेनुसार त्यालाही सरकारने मान्यता द्यावी. अजित पवारांनी दिलेला फंड तातडीने वर्ग करून विमानतळ अत्याधुनिक करावा आणि त्याला त्यांचं नाव द्यावं. तसंच तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर आणि पुणे-शिरूर एलिवेटेड मार्गांना अजित पवारांचं नाव द्यावं. त्याचबरोबर सुरक्षा अधिकारी जाधव यांच्या पत्नीला कायम नोकरी, फ्लाईट अटेंडंट माळी यांच्या मुलाला चांगल्या पगाराची नोकरी, को-पायलट शांभवी पाठक यांच्या कुटुंबांना सरकारी पाठबळ द्यावे, अशा मागण्या केल्या.
रोहित पवार यांनी मृत अधिकाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपण घेतल्याचं सांगितलं, मात्र सरकारनंही मदतीचा हात पुढे करावा, अशी विनंती केली. शेवटी त्यांनी स्पष्ट केलं की, या संपूर्ण विमान अपघाताची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी झाली तरच सत्य परिस्थिती जनतेसमोर येईल.
