अजित पवारांच्या अपघाती निधनानं देशभरातील राजकीय नेत्यांना धक्का; पंतप्रधान मोदी, राहुल गांधींसह इतर नेत्यांनी वाहिली आदरांजली
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान अपघातात आज मृत्यू झाल्यानंतर देशभरातील राजकीय नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. पंतप्रधान मोदी, अमित शाह आदी नेत्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.
मुंबई- जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी बैठकांचे सत्र घेण्यासाठी बारामतीला गेल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांच्या अकाली मृत्यूमुळे देशभरातील राजकीय नेत्यांना धक्का बसला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अजित पवारांच्या निधनानं एनडीए कुटुंबासह वैयक्तिक हानी झाल्याचं म्हटलं आहे. देशभरातील विविध नेत्यांनी अजित पवारांना आदरांजली वाहिली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत अजित पवार यांना आदरांजली वाहिली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले," आज एका अत्यंत दुःखद अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि आमचे एनडीएचे (NDA) ज्येष्ठ सहकारी अजित पवार जी यांना गमावल्याची बातमी ऐकून मन अत्यंत व्यथित झाले आहे. अजित पवार जी यांनी गेली साडेतीन दशके ज्या प्रकारे महाराष्ट्रातील प्रत्येक वर्गाच्या कल्याणासाठी स्वतःला समर्पित केले, ते शब्दांत व्यक्त करणे अशक्य आहे. जेव्हा जेव्हा त्यांची भेट व्हायची, तेव्हा ते महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करायचे. त्यांचे निधन ही NDA कुटुंबासह माझी देखील वैयक्तिक हानी आहे. मी पवार परिवाराप्रती माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. दुःखाच्या या प्रसंगी संपूर्ण एनडीए शोकाकुल पवार परिवारासोबत खंबीरपणे उभा आहे. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास आपल्या चरणी स्थान देवो".
पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केलं दु:ख-प्रशासकीय बाबींची त्यांना सखोल जाण होती, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "श्री अजित पवार जी हे जनतेशी घट्ट नाते असलेले, तळागाळाशी मजबूत नाळ असलेले लोकनेते होते. महाराष्ट्रातील जनतेच्या सेवेत सदैव अग्रभागी राहणारे एक मेहनती व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांना व्यापक आदर होता. प्रशासकीय बाबींची त्यांना सखोल जाण होती. गरीब आणि वंचितांच्या सक्षमीकरणासाठीची त्यांची तळमळ विशेष उल्लेखनीय होती. त्यांचे अकाली निधन अत्यंत धक्कादायक व दुःखद आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती आणि असंख्य चाहत्यांप्रती मनःपूर्वक शोकसंवेदना. ॐ शांती. महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातामुळे मी अत्यंत दुःखी आहे. या अपघातात आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या सर्वांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. या दुःखाच्या क्षणी शोकाकुल कुटुंबांना शक्ती आणि धैर्य मिळो, ही प्रार्थना करतो".
राहुल गांधींनी व्यक्त केला शोक- लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर शोक व्यक्त केला. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं," महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आज विमान अपघातात निधन झाल्याची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले आहे. या दुःखाच्या क्षणी मी महाराष्ट्राच्या जनतेसोबत आहे. या दुःखाच्या वेळी मी संपूर्ण पवार कुटुंब आणि प्रियजनांप्रती माझ्या संवेदना व्यक्त करतो".
अपघाताची चौकशी करण्याची ममता बॅनर्जी यांची मागणी- पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घटनेची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं," अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानं मला तीव्र धक्का बसला आहे! महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या सहप्रवाशांचा आज सकाळी बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे. मला खूप मोठे दुःख झाले आहे. त्यांचे काका शरद पवारजी यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती आणि दिवंगत अजितजींच्या सर्व मित्र आणि अनुयायांप्रति मी माझ्या संवेदना व्यक्त करते. या घटनेची योग्य चौकशी होणं आवश्यक आहे.
