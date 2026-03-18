अजित पवार यांच्या अपघाताप्रकरणी व्हीएसआर कंपनीबाबत अद्याप चर्चा नाही; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या आमदारांकडून नाराजी

जानेवारी महिन्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं होतं. यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी घातपात असल्याची शक्यता व्यक्त करत तपासाची मागणी केलीय.

ROHIT PAWAR ON BARAMATI CRASH
माध्यामांशी बोलताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 2:40 PM IST

मुंबई : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मोठा गौप्यस्फोट करण्याचा इशारा दिला आहे. "या प्रकरणावर विधानसभेत चर्चा होऊ दिली जात नसेल तर कोणीतरी पॉवरफुल व्यक्ती यामागे आहे. व्हीएआर कंपनीला सत्ताधाऱ्यांकडून वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत." असे गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केले. अनेक दिवसांपासून या विषयावर अधिवेशनात चर्चा व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचीही भेट घेतली. सोमवारी या मुद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तरीही बुधवारी रोहित पवार यांनी व्हीएसआर कंपनीबाबतची चर्चा स्थगन प्रस्तावाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण स्थगन प्रस्ताव अध्यक्षांनी नाकारला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं मागणी करावी लागतेय : शशिकांत शिंदे आणि अमोल मिटकरी यांनीही या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं नमूद केलं. मात्र, हा विषय जाणीवपूर्वक दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "या चौकशीबाबत सीबीआयकडं केस द्या, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं करावी लागतेय. स्मरण पत्र द्यावे लागत आहे," असं रोहित पवार म्हणाले.

माध्यामांशी बोलताना आमदार रोहित पवार (ETV Bharat Reporter)

तर इतरांना काय न्याय देणार? : "माझ्याकडं मोठी माहिती आहे. काही गोष्टी आम्ही समोर आणल्या आहेत. सरकारनं योग्य पाऊल उचललं नाही. तर उर्वरित माहितीही सार्वजनिक करू. तुम्ही स्वतःच्या माणसाला न्याय देऊ शकत नाही, तर इतरांना काय न्याय देणार?" असं म्हणत आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

तर आम्ही रस्त्यावर उतरू : विधानपरिषदेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ही चर्चा का होत नाही हा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी बोलताना मिटकरी म्हणाले, "ज्या अजित पवारांनी या विधिमंडळाला 40 वर्ष दिली. त्या अजित पवारांच्या अपघाताबाबत ज्या कंपनीवर आरोप होत आहेत त्यावर अद्याप चर्चा का होत नाही? शोक प्रस्तावाच्या दुसऱ्याच दिवशी ही चर्चा व्हायला पाहिजे होती. आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळं ही चर्चा सोमवारी घेणार असं सांगण्यात आलं. हे जे नेते आहेत त्यांना 100 वर्ष आयुष्य लाभो. पण त्यांच्या नेत्याच्या बाबतीत असं झालं तर ते असंच करतील का? ही चर्चा सोमवारी घाईघाईनं उरकली जाऊ नये. जर आम्हाला चर्चा करू दिली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू," असा इशारा आमदार अमोल मिटकरी यांनी दिला आहे.

रोहित पवारांनी व्यक्त केलाय घातपाताचा संशय : अजित पवार यांचा विमान अपघात 28 जानेवारीला झाला होता. या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. 29 जानेवारीला बारामतीसह राज्यभरातून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली होती. या घटनेनंतर रोहित पवार यांनी सुरुवातीपासूनच घातपाताचा संशय व्यक्त करत व्हीएसआर कंपनी आणि डीजीसीए अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली आहेत.

