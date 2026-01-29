ETV Bharat / state

महाराष्ट्राच्या लाडक्या दादांचा विमान अपघात मृत्यू : घड्याळानं दिली दादांना ओळख, घड्याळानंच पटवली दादांची ओळख

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेत दादांची ओळख पटवण्यात त्यांचं घड्याळ कामी आलं. दादांनं घड्याळाला आणि घड्याळानं दादाला अखेरपर्यंत साथ दिली.

Ajit Pawar's body identified by his watch
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 29, 2026

Updated : January 29, 2026 at 11:47 AM IST

पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बुधवारी सकाळी भीषण विमान अपघातात मृत्यू झाला. अपघातानंतर विमानाचा मोठा स्फोट होऊन मृतदेह छिन्नविछिन्न झाले होते. त्यामुळे कोणता मृतदेह कोणाचा आहे, हे ओळखणं अवघड झालं. मात्र ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळ चिन्हानं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देशभरात वेगळी ओळख दिली. त्याच घड्याळानं अजित पवारांचा मृतदेहाची ओळख पटवण्यात आली. त्यामुळे घड्याळानं दिली दादांना ओळख अन् घड्याळानंच पटवली दादांची ओळख असं म्हणण्याचा दुर्दैवी प्रसंग दादांच्या चाहत्यांवर आला आहे.

घड्याळानं दिली ओळख, घड्याळ्यानं पटवली ओळख : बुधवारी सकाळी विमान अपघातात आपला जीव गमावलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतरांचेही मृतदेह छिन्नविछिन्न झाले. त्यामुळे मृतदेहाची ओळख पटवण्याचा मोठा पेच निर्माण झाला होता. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हातात 'रॉयल ओक' कंपनीचं घड्याळ होतं. प्रीमियम घड्याळामुळे त्यांची ओळख पटवण्यात आली. अपघातानंतर विमानातील मृतदेह छिन्नविछिन्न झाले. त्यामुळे अशा वेळी अंगावरील सोनं, घड्याळ याची ओळख पटवण्यासाठी मदत होते. शासकीय नियमानुसार त्याचा कायद्यानं वापर केला जातो. त्यामुळे ज्या घड्याळ चिन्हानं अजित दादांना ओळख दिली, त्याच घड्याळानं त्यांची ओळख पटवण्याचा प्रसंग त्यांच्या चाहत्यांवर आला.

Ajit dada Body Identified On Watch
लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ETV Bharat Reporter)

अजित पवार घड्याळांचे मोठे चाहते : अजित पवार हे सुरुवातीपासूनच घड्याळाचे मोठे चाहते होते. त्यांच्याकडं अनेक परदेशी ब्रॅंडची लक्झरी घड्याळं होती. त्यांच्या पक्षाची निशाणीही 'घड्याळ' आहे. काँग्रेसपासून विभक्त झाल्यावर त्यांनी घड्याळासाठी अविरत आयुष्यभर मेहनत घेतली. पक्ष वाढवला आणि आता शरद पवार गट वेगळा झाल्यावरही निवडणूक चिन्ह घड्याळाचा प्रसार, प्रचार केला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी त्यांनी बारामतीत दिवसभरात चार सभांच्या माध्यमातून ते पुण्यात प्रचार करणार होते. मात्र बारामतीत पोहोचण्याआधीच काळानं त्यांच्यावर घाला घातला.

Ajit Pawar's body identified by his watch.
अजित पवार यांचा विमान अपघात मृत्यू झाल्यानंतर ठाण्यात झळकले बॅनर (ETV Bharat Reporter)

कोणतं होतं अजित दादांचं घड्याळ : 'रॉयल ओक' कंपनीचं स्वीस घड्याळ मागील अनेक वर्षांपासून अजित दादा वापरत होते. ते वापरत असलेलं हे घड्याळ देशात अनेक उद्योगपती वापरत आहेत. अनेक नेते, अभिनेते आपल्याकडील घड्याळाच्या कलेक्शनमध्ये हे घड्याळ ठेवतात. सलमान खान, शाहरुख खान यांच्यासोबत अनंत अंबानी आदी बड्या हस्तींकडे या कंपनीचं घड्याळ आहे. या घड्याळाची किंमत 25 लाखांपासून ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत आहे.

Ajit Pawar's body identified by his watch.
अजित पवार यांचा विमान अपघात मृत्यू झाल्यानंतर ठाण्यात झळकले बॅनर (ETV Bharat Reporter)

वेळेची शिस्त ही ओळख : अजित पवार आणि वेळ हे समीकरण राजकारणात अनेक दशकं पहायला मिळालं. वेळेवर पोहोचणं आणि वेळेवर कामकाजासाठी त्यांचा आग्रह होता. सकाळी 6 वाजल्यापासून अजित पवार हे कार्यकरत होते. हाच वेळ वाचवण्यासाठी बुधवारी ते दिवसभर विमान प्रवास करणार होते. त्यासाठी विमानात इंधन फुल करण्यात आलं. मात्र याच इंधनानं अपघातानंतर पेट घेतला आणि अजित पवार यांना आपला जीव गमवावा लागला.

