अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर शिवसेना सावध; व्हीएसआर कंपनीचं विमान न वापरण्याचा एकनाथ शिंदेंचा निर्णय

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यूनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी व्हीएसआर कंपनीचे विमाने आणि हेलिकॉप्टर न वापरण्याचा निर्णय घेतला.

Ajit Pawar plane accident row
संग्रहित-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 26, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
मुंबई- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या घटनेनंतर राज्यात राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यानंतर महायुती सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेनं सावध भूमिका घेतली आहे. पक्षाच्या कार्यक्रमांसाठी आणि नेत्यांच्या दौऱ्यांसाठी ‘VSR’ कंपनीची विमाने आणि हेलिकॉप्टर वापरणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय पक्षानं घेतला आहे.

आज विधानभवनात पक्षातील आमदार आणि वरिष्ठ नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. ज्या कंपनीच्या विमानाचा अपघात झाला, त्या कंपनीच्या तांत्रिक दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात धोका टाळण्यासाठी खबरदारी घ्यावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीनं नेत्यांची ही भूमिका मान्य केली. यानुसार, शिवसेनेचे आमदार, मंत्री आणि स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही यापुढे ‘VSR’ कंपनीच्या विमानातून प्रवास करणार नाहीत. हा निर्णय पक्ष पातळीवर मान्य करण्यात आल्याची माहिती आहे. अपघातग्रस्त विमान हे चार्टर्ड ‘लेअर जेट’ प्रकारातील होते, असे समोर आलं आहे.

यासंदर्भात बोलताना शिवसेनेचे नेत कृष्णा हेगडे यांनी बोलताना सांगितले , “VSR एअरक्राफ्ट कंपनीच्या विमानात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू झाला. केंद्रीय आणि राज्याच्या तपास यंत्रणा याचा तपास करत आहेत. त्याचा अहवाल येईल. शिवसेना नेत्यांनी हे ठरवलं आहे की, शिवसेनेचे नेते दौऱ्यांसाठी यापुढे VSR एअरक्राफ्टचं विमान वापरणार नाही. ही खबरदारी घेणं आम्हाला गरजेचं वाटतं. भारतात अजूनही इतर कंपन्या आहेत, ज्या विमानांची चांगली देखभाल करतात. खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

रोहित पवारांचे गंभीर आरोप- दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी मरिन ड्राईव्हसह बारामती पोलीस ठाण्यात जाऊन व्हीएसआर आणि डीजीसीए विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. त्यांनी पोलिसांवर दबाव असल्यानं गुन्हा दाखल होत नसल्याचे गंभीर आरोप केलेत. नागरी उड्डाण क्षेत्रातील नियामक संस्था डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) यांनी ‘VSR’ कंपनीच्या लेअर जेट विमानांच्या उड्डाणांवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या सुरक्षाविषयक बाबींची अधिक तपासणी केली जात आहे. या दुर्घटनेनंतर केवळ राजकीय घडामोडीच नव्हे, तर विमान प्रवासाच्या सुरक्षेचा मुद्दाही पुढे आला आहे. सरकारी आणि पक्षीय पातळीवर अधिक दक्षता घेतली जात असल्याचं या निर्णयावरून स्पष्ट होते. आता इतर पक्षही आपल्या प्रवास व्यवस्थेचा आढावा घेणार का, याकडं लक्ष लागलं आहे.

