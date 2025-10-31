ETV Bharat / state

"लाडकी बहीण योजनेत काही पुरुषांनीही लाभ घेतला, त्यांच्यापुढं डोकं फोडावं का?"- अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीचे पॅकेज आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत मत व्यक्त केलं. छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळप शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते.

Ajit Pawar
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 10:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती - “उद्या ही सहकारी साखर कारखानदारी टिकली नाही तर मोनोपॉली निर्माण होईल. सहकार टिकला पाहिजे. सहकार वाचला पाहिजे, कारण हेच आपलं वैभव आहे.” असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या हस्ते इंदापूर मधील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळपाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.


उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं कौतुक करत म्हटलं की,“काटे देशमुख या शेतकऱ्यानं १२८ टन ऊस काढला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरलं तर १५० टन सहज काढेल. शेतकऱ्याने ठरवलं तर त्याच्यासमोर काहीही अशक्य नाही. राज्यात १ नोव्हेंबरपासून ऊस गाळपाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र काही कारखान्यांनी १५ तारखेपूर्वी सुरूवात केल्याने त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे."

अमित शाह यांनी सहकार क्षेत्रासाठी १० हजार कोटी रूपये देण्याची तयारी दाखवली आहे. बँकांकडून ३० हजार कोटी कमी व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र, हा निधी फक्त सहकारी कारखान्यांसाठी असेल — खाजगीसाठी नाही-उपमुख्यमंत्री, अजित पवार

इतिहासात पहिल्यांदाच ३२ हजार कोटींचे पॅकेज- राज्यात अतिवृष्टी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी आणि पूरग्रस्तांसाटी पॅकेज जाहीर केलेलं आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “सहा महिने सलग पाऊस पडलेला कधी पाहिला आहे का? पण यंदा ते घडलं. फळबागांसह पिकं गेली. गोंदियात भाताचं नुकसान झालं. इतिहासात पहिल्यांदाच आम्ही पूरपरिस्थितीनंतर ३२ हजार कोटींचं पॅकेज दिलं. ही मदत आता ४० हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगली मदत होणार आहे. कोणीही घाबरून जाऊ नये. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे."

“पैशाचं सोंग करता येत नाही”- अर्थमंत्री म्हणून अजित पवारांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती लोकांसमोर मांडली. ते म्हणाले की, “८ लाख कोटी कर्जाचं व्याज आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार दिल्यानंतर उरलेल्या पैशांत आम्हाला योजना चालवाव्या लागतात. लाडकी बहीण योजना, वीज बिले आणि विविध योजना यासाठी खर्च ठरलेला असतो. लाडकी बहीण योजनेत तर काही पुरुषांनीही लाभ घेतला. आता काय करावं? त्यांच्यापुढं डोकं फोडावं का? पण, लाभार्थ्याच्या हातात पैसा गेला पाहिजे, हे मात्र आमचं तत्त्व आहे.”

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनं शेतकऱ्यांचा चेहरा बदलणार- “वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये शेतकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरतो आहे, म्हणून आम्ही ५०० कोटी दिले. फळबागा, कारखाने, शेतीसह सगळीकडे एआयचा वापर वाढवला पाहिजे. जगात एआयवर चालणारे कारखाने सुरू झाले आहेत. त्यातून मोठी बचत होते", असे म्हणतात. पुढील काळात एआय महत्वाचं आहे.


इंदापूर तालुक्यातील विकासकामांचा वेग-अजित पवार यांनी इंदापूरचे विकास कामे जोरात सुरू असल्याचं म्हटलं आहे. “इथले रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करत आहोत. बारा कोटी रुपये डीपीडीसीकडून दिले आहेत. आता पुन्हा रस्ता फोडून देणार नाही,” असे त्यांनी ठाम सांगितलं. तर रस्ते करण्या अगोदरच लोकांनी रस्त्याच्या खालून पाईपलाईन टाकाव्यात. भविष्यकाळात रस्ते फोडण्याची वेळ येणार नाही, याबाबत काळजी घ्यावी, असा आवाहनदेखील त्यांनी केलं.

हेही वाचा-

TAGGED:

MAHARASHTRA FINANCIAL SITUATION
LADKI BAHIN YOJANA MISUSE
अजित पवार लाडकी बहीण योजना
छत्रपती सहकारी साखर कारखाना गाळप
AJIT PAWAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.