सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री का होणार नाहीत? अजित पवार यांनी सांगितलं कारण
महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीनंतर सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होणार? अशाही चर्चा सुरू आहे. या चर्चांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : January 13, 2026 at 8:47 PM IST
पुणे : महापालिकेच्या होत असलेल्या निवडणुकीत पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत निवडणूक लढवत असल्यानं दोन्ही पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा जोरदार सुरू झाली आहे. केंद्रात खासदार सुप्रिया सुळे मंत्री होणार, अशीदेखील चर्चा जोरदार सुरू झाली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "प्रश्नच येत नाही. सुप्रिया सुळे या इंडिया आघाडीमध्ये आहेत. तर आम्ही एनडीएमध्ये आहोत. त्यामुळं असं काहीही नाही." पुण्यात आज अजित पवार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत भूमिका मांडली.
नागरिकांच्या हक्कासाठी दिलं आश्वासन : "आम्ही जो जाहीरनामा मांडला आहे, त्याबाबत आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आम्ही जे आश्वासन केलं आहे, ते उपकार नाही. तसेच निवडणुकीपुरतं नाही तर नागरिकांच्या हक्कासाठी दिलेलं आश्वासन आहे. नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदा होईल, असं आमचं नियोजन आहे. हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही, तर अनेकांशी चर्चा करून सर्वसामान्य नागरिकांना होणार त्रास लक्षात घेऊन निर्णय घेतला आहे".
निवडणुकीनंतर महायुती अशीच राहणार : "शहरातील वाहतूक कोंडी पाहिली तर खूप वाईट वाटतं. सार्वजनिक वाहतूक मोफत करण्याचा विचार हा घाईगडबडीत केलेला नाही. जे टीका करत आहेत, त्यांना महापालिका निवडणुकीत यश मिळणार नसल्याची चिंता आहे. आमची महायुती अशीच निवडणुकीनंतर असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तेच बोललं आहे".
निवडणुकीनंतर भाजपासोबत जाणार नाही : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपसोबत जाणार का? असं अजित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्हीकडं माझा महापौर होणार आहे. इतक्या दिवस गोट्या खेळतो का? तसेच मी भाजपासोबत निवडणुकीनंतर जाणार नाही. महापालिकेच्या निकालानंतर मला कोणाची गरज पडणार नाही. पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये मॅजिक फिगर गाठणार आहे. तसेच नुकतंच जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत अजित पवार म्हणाले की, " स्थानिक लोकांनी फार आग्रह केला तर एकत्रित लढू."
