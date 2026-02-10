ETV Bharat / state

विधानभवन परिसरात अजितदादांचं तैलचित्र लागणार, मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री सकारात्मक

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी त्यांचं तैलचित्र विधिमंडळ परिसरात लावण्यात येणार आहे.

Ajit Pawar oil painting
फाईल फोटो - उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
Published : February 10, 2026

Published : February 10, 2026 at 2:57 PM IST

Updated : February 10, 2026

मुंबई Ajit Pawar Oil Painting - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्याने राज्याचं मोठं नुकसान झाल्याची भावना सर्वसामान्यांसह सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांनी व्यक्त केली. अजितदादांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून मंगळवारी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर लगेच मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक महत्तवाची मागणी केली.

अजित पवार यांचं तैलचित्र लागणार - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळ परिसरामध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं तैलचित्र लावण्याची मागणी केली. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी त्यांचं तैलचित्र विधिमंडळ परिसरात लावण्यात येणार आहे.

अजित पवार यांच्या स्मृती जतन करणार - अजित पवार यांचं राज्यासाठी मोठं योगदान आहे. कर्तृत्व संपन्न, महाराष्ट्राला दिशा देणारं नेतृत्व हरपलं आहे. अजित पवार यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी त्यांचं तैलचित्र विधान भवन परिसरात लावण्यात येणार आहे. याआधीही पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका परिसरात अजित पवार यांचा ब्रॉंझचा पुतळा उभारला जाणार असल्याचा निर्णय पालिकेनं घेतला होता. तसंच सद्याच्या महापालिका सभागृहात त्यांचं तैलचित्र बसवलं जाईल, अशी घोषणा महापालिकेच्या पहिल्याच विशेष सभेत शुक्रवारी करण्यात आली होती.

अजित पवार यांच्या निधनानं राज्याचं नुकसान - सर्वसामान्य जनतेचा कैवारी अशी अजित पवार यांची ओळख होती. कामाचा माणूस, दिलेला शब्द पाळणारा नेता, वक्तशीरपणा जपणारा नेता अशी अजितदादांची ख्याती होती. एखादं काम होणार असेल तर ते होणारच म्हणायचे, जर नसेल होणार तर ते नाही म्हणायचे. अशी थेट बोलणारी राजकारणी आताच्या काळात बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. त्यामुळंच अजित पवार यांच्या निधनानं राज्याचं मोठं नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

