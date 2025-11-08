पुणे जिल्ह्यात अजित पवार - भाजपा आमने सामने, नगर परिषद जिल्हा परिषद निवडणुकीत युतीला कोलदांडा
पुणे जिल्ह्यात अजित पवार विरुद्ध भाजपा अशी लढत काही नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकीत होणार असं दिसतय. त्यामुळे महायुती स्थानिक पातळीवर चालणार नाही हे स्पष्ट झालय.
Published : November 8, 2025 at 5:33 PM IST
पुणे : राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर केल्या असून पुणे जिल्ह्यातील एकूण 14 नगरपरिषद आणि 3 नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यावेळी जिल्ह्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत न होता प्रत्येक पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीमध्ये अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी लढत होताना पाहायला मिळणार आहे.
पुण्यातील शिवाजीनगर येथील पक्ष कार्यालयात आज सकाळपासून पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसंदर्भात बैठका सुरू असून यासाठी भोरचे आमदार शंकर मांडेकर यांच्या उपस्थितीत भोरच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नगराध्यक्ष निर्मला आवारे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यात आला आहे.
यावेळी आमदार शंकर मांडेकर म्हणाले की, आज आम्हाला आनंद होत आहे की भोरच्या नगराध्यक्षा निर्मला आवारे यांनी राष्ट्रवादीमध्ये पक्ष प्रवेश केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्याशी चर्चा सुरू होती आणि आज त्यांनी विकासाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. भोरमध्ये आत्ताची भाजपा म्हणजे थोपटे यांची भाजपा असून आम्ही राष्ट्रवादी म्हणून लढणार आहोत. पक्षाने स्थानिक नेत्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला असून भोरमध्ये भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच लढत होणार आहे. आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जवळपास ३५ जणांचे पक्ष प्रवेश झाले आहेत. जे नवीन भाजपामध्ये आले आहेत, त्यांना आम्ही स्वीकारत नसून जुने भाजपाचे लोक आमच्यासोबत आहेत. आमची लढाई थोपटेंच्या भाजपाविरुद्ध राष्ट्रवादी अशी होणार आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
यावेळी निर्मला आवारे म्हणाल्या की राष्ट्रवादी काँग्रेस विकासाचा पक्ष असून मला भोरमध्ये काही काम करायचं असून यासाठी मी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील एकूण 14 नगरपरिषद आणि 3 नगरपंचायतींसाठी निवडणुका होणार असून बारामती लोणावळा, दौंड, चाकण, तळेगाव दाभाडे, फुरसुंगी-उरळी देवाची ‘ सासवड, जेजुरी, इंदापूर, शिरूर, जुन्नर, आळंदी, भोर आणि राजगुरुनगर, मंचर, वडगाव मावळ आणि माळेगाव बुद्रुक या ठिकाणी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. यातील काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीमध्ये थेट अजित पवार यांची राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजपा अशी लढत पाहायला मिळणार आहे.
