अजित पवारांचा अखेरचा फोन सामाजिक सलोख्याचा संदेश देणारा; अपघाताआधी अजितदादा नेमकं काय म्हणाले?
बारामतीमध्ये विमान अपघात होण्याच्या सहा मिनिटे आधी अजित पवार यांनी श्रीजीत पवार यांच्याशी संवाद साधला होता. या संवादाचे रेकॉर्डिंग आज पत्रकार परिषदेत ऐकवण्यात आलंय.
Published : February 4, 2026 at 12:44 PM IST
बारामती : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अखेरच्या फोन कॉलबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळालाय. अजित पवार यांचा अखेरचा फोन कॉल राजकीय नसून सामाजिक सलोखा आणि सर्वसमावेशकतेचा संदेश देणारा असल्याचं स्पष्ट झालंय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चुलत पुतणे श्रीजीत पवार यांनी बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत हा संपूर्ण ऑडिओ कॉल सर्वांसमोर सादर केला.
अखेरचा फोन सामाजिक सलोख्याचा संदेश देणारा : 28 जानेवारीला सकाळी 8 वाजून 37 वाजता झालेल्या या अवघ्या एका मिनिटाच्या फोन संभाषणात अजित पवार यांनी "आम्ही सर्व जाती-धर्माला सोबत घेऊन चालत आहोत. सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो," असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं. या कॉलपूर्वी श्रीजीत पवार यांनी अजित पवार यांना सकाळी 8.19 वाजता एक संदेश पाठवला होता. त्यानंतर विमान प्रवासात असूनही अजित पवार यांनी स्वतःहून फोन करून चर्चा केली होती, अशी माहिती श्रीजीत पवार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिलीय.
काय म्हणाले अजित पवार? : या ऑडिओ संभाषणात माळी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याबाबत झालेली चर्चा ऐकवण्यात आली. "माळी समाजाला सुपे गटातून जिल्हा परिषदेमध्ये उमेदवारी दिलीय," असं अजित पवार यांनी सांगितल्याचं कॉल रेकॉर्डिंगमध्ये स्पष्टपणे ऐकू येतंय. यावर श्रीजीत पवार यांनी, "तुम्हाला योग्य वाटतो तो निर्णय घ्या," असं सांगत विश्वास व्यक्त केला.
अखेरच्या फोनचं पूर्ण रेकॉर्डिंग : "यामध्ये शेवटचा कॉल कोणाचा होता यावर कोणतीही चर्चा नव्हती. माणूस शेवटच्या श्वासापर्यंत सर्व जाती-धर्माला सोबत घेऊन चालत होता. हेच दाखवण्याचा आमचा उद्देश आहे. या फोनचं पूर्ण कॉल रेकॉर्डिंग आहे. त्यामध्ये काहीही लपवलेलं नाही." यावेळी नगराध्यक्ष सचिन सातव, किरण इंगळे आणि अनिता गायकवाड उपस्थित होते. किरण इंगळे यांनी सांगितलं की, "दादा कार्यकर्त्यांशीसुद्धा किती संयमानं आणि समतोल पद्धतीनं संवाद साधत होते, हेच या कॉल रेकॉर्डिंगमधून समोर येते." या पत्रकार परिषदेमुळं अजित पवार यांचा अखेरचा संवाद हा राजकीय वादाचा विषय नसून सामाजिक एकोपा, समन्वय आणि सर्वसमावेशक राजकारणाचं प्रतीक असल्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालाय.
