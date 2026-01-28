अजित पवार राज्याच्या राजकारणातील किंगमेकर; काकांच्या सावलीतून बाहेर येत स्वतःचे निर्माण केले स्थान; राजकीय कारकीर्द कशी होती?
तीन वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या शरद पवारांचे पुतणे असलेल्या अजित पवारांनी बारामतीच्या मातीतच राजकीय कुस्तीचे डावपेच आत्मसात केले.
Published : January 28, 2026 at 10:52 AM IST
मुंबई- पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे एक मोठा अपघात झालाय. अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती डीजीसीएनं दिलीय. बारामती येथे लँडिंग करत असताना विमान अचानक कोसळले. अपघाताच्या वेळी अजित पवारदेखील विमानात होते. अजित पवारांच्या जाण्यानं बारामतीकरांनाही दुःख अनावर झालंय. खरं तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रभावी कुटुंबात जन्मलेले अजित पवार यांना राजकारणाचं बाळकडू हे घरातूनच मिळालं. तीन वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या शरद पवारांचे पुतणे असलेल्या अजित पवारांनी बारामतीच्या मातीतच राजकीय कुस्तीचे डावपेच आत्मसात केले.
1967 साली बारामतीतून विधानसभेची निवडणूक लढवली : काकांच्या पावलावर पाऊल टाकत त्यांनी केवळ वारसा जपला नाही, तर आपल्या राजकीय पकडीला स्वतंत्र बळ दिलं. बारामतीपासून विधानभवनापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा सातत्य, आत्मविश्वास आणि सत्तेच्या राजकारणातील ठाम उपस्थितीचं प्रतीक ठरला. पवार कुटुंबाच्या राजकीय इतिहासात शेतकरी कामगार पक्षाचा ठसा खोलवर होता. शरद पवारांच्या मातोश्री शारदाबाई पवार शेकापकडून पुणे लोकल बोर्डाच्या सदस्य होत्या. मात्र, पुढे शरद पवारांनी काँग्रेसचा मार्ग स्वीकारत 1967 साली बारामतीतून विधानसभेची निवडणूक लढवली. त्या लढतीत शरद पवारांपेक्षा वयानं मोठे असलेले अनंतराव पवार सावलीसारखे उभे होते. प्रसंगी ‘शरद पवार’ बनून प्रचार करणाऱ्या अनंतरावांच्या मेहनतीला यश आलं आणि शरद पवार पहिल्याच प्रयत्नात आमदार झाले.
1991 हे वर्ष अजित पवारांच्या राजकीय आयुष्याला निर्णायक वळण : शरद पवारांचा राजकीय प्रवास झपाट्याने पुढे सरकला. आमदार, मंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि अखेर 1978 मध्ये मुख्यमंत्री झाले. मात्र, इतक्या मोठ्या राजकीय वाटचालीनंतरही पवार कुटुंबातून पुढची पिढी राजकारणात येईल, अशी चिन्हं बराच काळ दिसली नव्हती. ती पोकळी भरून काढली ती अजित पवारांनी. 1991 हे वर्ष अजित पवारांच्या राजकीय आयुष्याला निर्णायक वळण देणारं ठरलं. पवार कुटुंबाचा होमग्राऊंड असलेल्या बारामतीतून ते थेट लोकसभेत निवडून गेले. याच मतदारसंघात कधी काळी त्यांचे वडील अनंतराव पवार शरद पवारांसाठी प्रचार करत होते. मुलगा अजित पवार खासदार झाल्याने पवार कुटुंबाचं राजकीय वर्तुळ एका अर्थाने पूर्ण झालं.
1982 पासून साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांमधून अजितदादांचा वावर : खरं तर अजित पवार याआधीही राजकारणाच्या परिघात होते. 1982 पासून साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांमधून त्यांचा वावर सुरू झाला होता. मात्र, मुख्य प्रवाहातील राजकीय एन्ट्री 1991 मध्येच झाली. लोकसभा तिकिटाचा किस्सा अजित पवारांनीच एका मुलाखतीत सांगितला. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अस्तित्वात नव्हती. राजीव गांधी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते आणि उमेदवारीची अंतिम घोषणा त्यांच्याकडूनच होत असे. महाराष्ट्रात बारामती आणि कराड या दोन जागांवरील उमेदवार सर्वात शेवटी जाहीर झाले. बारामतीतून अजित पवार आणि कराडमधून पृथ्वीराज चव्हाण. दोघांचीही लोकसभेत एकत्र एन्ट्री झाली. पुढे तब्बल दोन दशकांनंतर हीच जोडी महाराष्ट्राच्या सत्ताकेंद्रात मुख्यमंत्री–उपमुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा एकत्र आली.
काकांसाठी अजित पवारांनी खासदारकी सोडली : मात्र, अजित पवारांच्या राजकीय प्रवासातला सर्वात निर्णायक क्षण आला तो खासदारकीचा राजीनामा देण्याचा. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी शरद पवारांना संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात बोलावल्यावर संसदेचं सदस्यत्व आवश्यक होतं. सुरक्षित मतदारसंघ बारामती होता आणि तिथून काही महिन्यांपूर्वीच अजित पवार निवडून आले होते. काकांसाठी अजित पवारांनी खासदारकी सोडली आणि हा निर्णय त्यांच्या राजकीय निष्ठेचं प्रतीक मानला जातो.
1991 साली बारामतीतून विधानसभेत पोहोचले : दिल्लीतील तीन-चार महिन्यांचा मुक्काम संपवून अजित पवार त्याच 1991 साली बारामतीतून विधानसभेत पोहोचले. तेव्हापासून आजतागायत तीन दशकांहून अधिक काळ बारामती हा अजित पवारांचा अभेद्य गड राहिला आहे. सलग सात वेळा आमदार म्हणून निवडून येणं हा त्यांच्या राजकीय पकडीचा पुरावा आहे. खासदार ते आमदार, मंत्री ते उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते ते पुन्हा सत्तेच्या केंद्रस्थानी अजित पवारांचा प्रवास हा सातत्य, संघर्ष आणि सत्तेच्या राजकारणातील चढउतार यांचं प्रतिबिंब आहे. 1991 मधल्या त्या पहिल्या पावलानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘अजित पवार’ नावाचा स्वतंत्र अध्याय सुरू झाला, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
अजित पवार : राजकीय प्रवास
कार्यकाळ
1991 – 2026 : सलग 32+ वर्षे सक्रिय राजकारण
1991 – आजतागायत : बारामतीतून 7 वेळा आमदार
संसद ते विधानसभेपर्यंत
जून 1991 – सप्टेंबर 1991 : खासदार
1991 – 1995 : पहिल्यांदा आमदार
1995 – 2026 : सलग आमदारकी
मंत्रिपदांचा आलेख
1991 – 1992 : कृषी फलोत्पादन, ऊर्जा राज्यमंत्री
1992 – 1995 : जलसंधारण, ऊर्जा राज्यमंत्री
1999 – 2004 : पाटबंधारे, फलोत्पादन मंत्री
2004 – 2009 : जलसंपदा, पाटबंधारे मंत्री
2009 – 2010 : जलसंपदा, ऊर्जा मंत्री
उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार
2010 – 2012 : उपमुख्यमंत्री (वित्त नियोजन, ऊर्जा)
2012 – 2014 : उपमुख्यमंत्री (वित्त, नियोजन, ऊर्जा)
2019 : उपमुख्यमंत्री (80 तास)
2019 – 2022 : उपमुख्यमंत्री (वित्त, नियोजन)
2023 – 2026 : उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री
इतर भूमिका
2022 – जुलै 2023 : विरोधी पक्ष नेते
सत्तेच्या राजकारणात ते पक्षाचा कणा ठरले : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून पक्षविस्तारापर्यंतची मोठी जबाबदारी अजित पवारांनी समर्थपणे सांभाळली. संघटन बांधणी, निवडणूक व्यवस्थापन आणि सत्तेच्या राजकारणात ते पक्षाचा कणा ठरले. मात्र, शरद पवार यांचे राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून सुप्रिया सुळे यांच्याच नावाला मिळणारी पसंती आणि पक्षांतर्गत जाणवणारा दुजाभाव, या बाबी अजित पवारांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करणाऱ्या ठरल्या.
पहाटेचा शपथविधी उरकून अजित पवारांचा बंडाचा प्रयत्न : या अस्वस्थतेचं उघड प्रकटीकरण 2019 मध्ये घडलंय. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करत पहाटेचा शपथविधी उरकून अजित पवारांनी बंडाचा प्रयत्न केलाय. मात्र, हा प्रयत्न फार काळ टिकला नाही. सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्या वेळी अजित पवारांनी सत्तेतच राहण्याचा निर्णय घेतला. तरीही, याच टप्प्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद आणि दोन गटांची चर्चा उघडपणे सुरू झाली.
अजितदादांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरही दावा : पक्षात ‘अजित पवार गट’ आणि ‘शरद पवार गट’ अशी विभागणी कार्यकर्त्यांमध्ये स्पष्टपणे जाणवू लागली. ही चर्चा 2023 मध्ये अजित पवारांनी केलेल्या बंडानंतर प्रत्यक्षात उतरली. त्यांनी केवळ वेगळी वाटचालच निवडली नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरही दावा सांगितला. पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह स्वतःकडे ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करत, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीपासून वेगळा अध्याय सुरू करण्याचे संकेत दिले. अखेर 2 जुलै 2023 रोजी अजित पवारांनी महायुतीसोबत हातमिळवणी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दीर्घकाळ साचलेल्या अंतर्गत संघर्षाचा हा निर्णायक टप्पा ठरला.
