अजित पवारांकडे भाजपाच्या घोटाळ्याची फाईल अन् 10 दिवसांत त्यांचा विमान अपघात, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
अजित पवार भाजपाच्या घोटाळ्याची फाइल असल्याचं सांगत होते. 15 जानेवारीला त्यांनी सांगितलं आणि पुढच्या 10 दिवसांत त्यांच्या विमानाचा अपघात होऊन मृत्यू झाला, असंही राऊत म्हणालेत.
Published : February 2, 2026 at 11:24 AM IST
मुंबई- शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर गंभीर आरोप केलेत. अजित पवारांनी स्वगृही जाणे हा भाजपाचा पराभव होता. देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा तो निर्णय ठरला असता आणि भाजपाची दहशत मोडून गेली असतील. अजित पवार वारंवार सांगत होते माझ्याकडे भाजपाच्या घोटाळ्याची फाइल आहे आणि मी उघड करेन. हे त्यांनी 15 जानेवारीला सांगितलं आणि पुढच्या 10 दिवसांत त्यांच्या विमानाचा अपघात होऊन त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. ते रहस्यमय आहे, मला जस्टिस लोया यांची आठवण येते. या प्रकरणानंतर मला जस्टिस लोया यांची आठवण येते. मी कोणावरती आरोप करीत नाही, पण या लोकांच्या मनातील शंका आहेत, असं म्हणत संजय राऊतांनी भाजपावर हल्लाबोल केलाय. ते मुंबई बोलत होते.
अजित पवारांसोबत ओएसडी किंवा कोणतीही प्रमुख व्यक्ती नाही : अमोल मिटकरींनी उपस्थितीत केलेले प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे आहेत. अजित पवार विमानात बसतात, पण त्यांच्यासोबत ओएसडी किंवा कोणतीही प्रमुख व्यक्ती नाही. विमानाच्या मेंटेनन्सचं सर्टिफिकेट नाही. त्याच्यामुळे लोकांच्या मनात शंका येणार आहे. ज्या दिवशी अजित पवारांनी सांगितलं की, भाजपाच्या घोटाळ्याची माझ्याकडे फाईल आहे आणि योग्यवेळी उघड करेन, तेव्हाच माझ्या मनात धस्स झालं. याचा अर्थ असा होता की, अजितदादांनी भाजपातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सरकारमधला उपमुख्यमंत्री उघडपणे सांगतो की, यांच्या घोटाळ्याची फाईल माझ्याकडे आहे. 1995 च्या काळात काही कोटी रुपये सिंचन प्रकल्पाचं बजेट वाढवून ते पक्षनिधीमध्ये वळवले हे अजित पवार सांगत होते, त्यांची बॉडीलँग्वेज पाहत होतो. तेव्हा स्पष्ट दिसत होतं की अजित दादांना पुन्हा शरद पवारांबरोबर जायचं होतं, असंही संजय राऊत म्हणालेत.
तो शाहांचा पक्ष होता, आता तो पटेलांचा पक्ष होईल : अजित दादांचं पक्ष आता पवार आणि पाटलांचा पक्ष राहिलेला नाही. तो आता गोयल, पटेल आणि पारेख, शाह, मोदी यांचा पक्ष होण्याची शक्यता आहे. अजितदादांचा पक्ष हा अस्सल मराठमोठ्या चेहऱ्याचा पक्ष आहे. तो मूळ पक्ष शरद पवारांचा आहे. दरोडे टाकून तो अमित शाहांनी अजित पवारांच्या हातात दिला आणि स्वतःचं लेबल त्या पक्षाला लावलं. सुरुवातीला तो शाहांचा पक्ष होता, आता तो पटेलांचा पक्ष होईल. अशा तऱ्हेनं महाराष्ट्रातील एक प्रादेशिक अस्मिता जपणारा पक्ष भारतीय जनता पक्षानं गिळून टाकलाय. घास घेतला, त्याबद्दल जर त्या पक्षांनी मराठी आमदार आणि खासदारांना आनंद होत असेल तर त्यांनी स्वतःला मराठी समजू नये, असा टोलाही संजय राऊतांनी लगावलाय.
पुन्हा एकदा स्वगृही त्यांच्या मूळ प्रवाहात येण्याची धडपड : अजित पवारांनी कधीही भाजपाच्या अजेंड्यावर काम केलं नाही. सत्तेसाठी एकत्र आले ते ठीक आहे. त्यांच्यावरती काही संकटं भाजपानं लादली. घोटाळ्याचे आरोप झाले. ईडी, सीबीआय मागे लावली. इतर राजकारणी जे करतात तेच त्यांनी केलं. तेवढ्यापुरते ते भाजपाला सरेंडर झाले. आपल्यावरच्या फायली क्लिअर करून घेतल्या. त्यानंतर ते पुन्हा एकदा स्वगृही त्यांच्या मूळ प्रवाहात येण्याची धडपड करीत होते.अजितदादांनी जातीपातीवर काम केलं नाही. त्यांनी जातीपातीचं राजकारण केलं नाही. दुर्दैवानं त्यांचा मृत्यू झाला. अजित पवार स्वतः त्या पक्षाचे नेते आणि प्रमुख होते. ते त्यांच्या मर्जीनं भाजपाबरोबर गेले. त्यांना कदाचित असं वाटलं की, भाजपा आपल्या महाराष्ट्राच्या विचाराचा पक्ष नाही. देवेंद्र फडणवीसांशी चर्चा केली नसेल याचा अर्थ त्यांचा देवेंद्र फडणवीसांवर विश्वास नसेल, असंही संजय राऊतांनी स्पष्ट केलंय.
फडणवीसांचा पक्ष हा अखंड महाराष्ट्राच्या विरोधात : जर त्यांना स्वगृही परत जायचं असेल तर त्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांशी चर्चा करण्याची गरज काय? देवेंद्र फडणवीसांचा पक्ष हा अखंड महाराष्ट्राच्या विरोधात आहे. देवेंद्र फडणवीसांचा पक्ष हा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या बाजूनं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी आत्मचिंतन करावं ही अजित पवारांनी माझ्याशी या विषयावर चर्चा का नाही केली? इतर 100 लोक बोलतात ते खोटं आणि फडणवीस म्हणतात ते खरं हे चुकीचं आहे. अजित पवार हे मूळ प्रवाहात येण्याच्या विचारांशी ठाम होते. दोन्ही पक्षांमध्ये त्यासंदर्भातील हालचाली सुरू होत्या. दादा नाहीत म्हणून दादांच्या नावावरती कोणतीही बिलं फाडू नयेत. लोक अजूनही सैरभैर आहेत. न्याय व्यवस्था आणि निवडणूक आयोग अमित शाह आणि मोदींचा मांडलिक झालाय. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेत विलंब होतोय, असंही संजय राऊत म्हणालेत.
