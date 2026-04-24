'अजित पवारांचं मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून पूर्ण व्हावं', मंत्री आदिती तटकरे यांच्या विधानानं चर्चा रंगल्या
मंत्री आदिती तटकरे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील ज्ञान प्रबोधिनी शाळेला भेट दिली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर प्रतिक्रिया दिली.
Published : April 24, 2026 at 6:20 PM IST
पिंपरी-चिंचवड(पुणे) : शहरातील शैक्षणिक सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील ज्ञान प्रबोधिनी शाळेला भेट देत पाहणी केली. लहानपणीच्या मैत्रिणींच्या आग्रहाखातर त्यांनी ही विशेष भेट दिली, असं सांगितलं. यावेळी त्यांनी शाळेच्या कामकाजाचं कौतुक करत, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत समाधान व्यक्त केलं. मात्र, काही विकासात्मक बदलांची गरज असल्याचं नमूद करत ते लवकरच पूर्ण करण्याचं आश्वासन त्यांनी शाळा प्रशासनाला दिलं.
शाळेच्या विकासाला गती मिळणार? : शाळा प्रशासनाशी संवाद साधताना तटकरे यांनी पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक साधनसामग्री आणि शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली. प्रशासनानं मांडलेल्या अडचणी आणि मागण्या सकारात्मकरीत्या विचारात घेतल्या जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या भेटीमुळं शाळेच्या विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
...तर त्याचा आनंद होईल : "मंत्रिमंडळातील खातेबदलाच्या चर्चेबाबत मी आज पहिल्यांदाच ऐकत आहे," असं सांगत आदिती तटकरे यांनी या चर्चेपासून अनभिज्ञता दर्शवली. "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पश्चात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तातडीनं पार पाडावं लागलं. त्यामुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व नेत्यांशी चर्चा करून अर्थ खातं स्वतःकडं ठेवलं. पुढील खाते बदलाबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार घेतील. महायुती सरकारमध्ये अर्थ खातं अजित पवार यांच्याकडं होते. त्या खात्याचा त्यांना अभ्यास होता. भविष्यात सुनेत्रा पवार यांच्याकडं अधिक महत्त्वपूर्ण खाती सोपवली गेल्यास त्याचा आनंद होईल," असं मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
सुनेत्रा पवार मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येतील : "अजित पवार यांच्या पश्चात सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. पार्थ पवार आणि जय पवार हे देखील संघटन उभारणीत सक्रिय असून, ते अजित पवार यांच्या कार्यपद्धतीनुसार पक्ष अधिक मजबूत करतील. बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक सुनेत्रा पवार यांचा विजय होईल. विविध पक्षांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळं सुनेत्रा पवार मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येतील," असा विश्वास आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.
...ते स्वप्न सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून पूर्ण व्हावं : "एक कार्यकर्ता म्हणून आपल्या नेत्याला सर्वोच्च पदावर पाहण्याची इच्छा असते. अजित पवार यांचं अपूर्ण राहिलेलं मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून पूर्ण व्हावं. मात्र, या वक्तव्याचा विपर्यास करू नये," असं म्हणत मंत्री आदिती तटकरे यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत सुरू असलेल्या विषयावर प्रतिक्रिया दिली.
