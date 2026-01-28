'भावाला पायलट बनवण्याचं स्वप्न अपूर्ण...', अजित पवारांसोबत अपघाती मृत्यू झालेल्या पिंकी माळीच्या वडिलांना अश्रू अनावर!
पिंकी माळी हिचा अपघाती मृत्यू झाल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Published : January 28, 2026 at 8:10 PM IST
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. बुधवारी (28 जानेवारी) सकाळी विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव, पायलट कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन संभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी यांचा मृत्यू झाला. पुण्यातील बारामती इथं लँडिंग करत असताना विमान अचानक कोसळले. पुण्यातील बारामती इथं लँडिंग करत असताना विमान अचानक कोसळले. या घटनेमुळं राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळातून तीव्र दुःख व्यक्त केलं जात असून, सर्व स्तरांतून श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे.
तिचं स्वप्न अधुरेच राहिलं : या विमान अपघातात मृत्यू झालेली फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी ही मुंबईतील वरळी म्हाडा कॉलनीमध्ये राहत होती. पिंकी माळी हिचा अपघाती मृत्यू झाल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तिचे वडील शिवकुमार माळी हे प्रसार माध्यमांशी बोलताना भावूक झाले. त्यांनी सांगितलं की, "रात्री पिंकीनं मला उद्या सकाळी अजित पवार यांच्याबरोबर बारामतीला जात असल्याचं सांगितलं. त्यांना ड्रॉप करून ती नांदेडला जाणार होती. गेल्या काही दिवसात तीन ते चार वेळा तिनं अजित पवार यांच्याबरोबर प्रवास केला. तसंच भावाला पायलट बनवणार असं तिचं स्वप्न ती सतत बोलून दाखवत होती. आता तिचं हे स्वप्न अधुरेच राहिलं," असं शिवकुमार माळी यांनी सांगितलं.
वडिलांप्रमाणे समाजसेवेची आवड होती : पिंकी माळी हिचा भाऊ करण माळी देखील तिच्या मृत्यूनं भावनिक झाला. तो म्हणाला की, "ती आधी आकाशा एअरलाइन्समध्ये होती. काही महिन्यांपूर्वी तिनं व्हिएसआरमध्ये कामाला सुरुवात केली होती. सध्या ती तिच्या पतीबरोबर कल्याणला रहात असून तिचे पती पुण्याला एलअँडटी कंपनीमध्ये कामाला आहेत. तिला वडिलांप्रमाणे समाजसेवेची आवड होती. पण आता सगळं संपलं," असं म्हणताना करण माळी याला अश्रू अनावर झाले.
मुलीच्या मृत्यूची बातमी समजणं हा कोणत्याही पित्यासाठी आघात : शिवकुमार माळी यांच्या इमारतीमध्ये राहणारे प्रभाकर पवार यांनी सांगितलं की, "रात्री गप्पा मारत असताना माळी यांनी अभिमानानं माझी मुलगी उद्या अजित पवार यांच्यासोबत प्रवास करणार आहे, असं म्हटलं होतं. रात्री तिच्याशी फोनवर बोलत असताना बारामतीमधला कार्यक्रम संपला की, मी नांदेडला जाणार आहे, असं तिनं तिच्या वडिलांना सांगितलं होतं. शिवकुमार माळी आमच्या विभागात समाजसेवेत अग्रेसर आहेत. त्यांच्याप्रमाणे त्यांची मुलगी मनमिळावू होती. तसंच अपघाताची बातमी समजताच माळी यांची भेट घेण्यासाठी विभागातील सर्व पक्षीय नेते, पदाधिकारी आले होते," अशी माहिती प्रभाकर पवार यांनी दिली. याशिवाय,"पिंकी हसतमुख मुलगी होती. शाळेत असल्यापासून मी तिला पहात आले," असं येथील रहिवाशी सुगंधा जावळे यांनी सांगितलं. तर "मुलीच्या मृत्यूची बातमी समजणं हा कोणत्याही पित्यासाठी आघात आहे. असा अपघात व्हायला नको होता," असं येथील रहिवाशी पुंडलिक परब यांनी म्हटलं.
