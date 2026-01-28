'दादा आमचे आधारस्तंभ होते…', अजित पवारांच्या निधनाने कार्यकर्ते शोकाकुल
बुधवारी (28 जानेवारी) सकाळी विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला.
Published : January 28, 2026 at 6:17 PM IST
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्याची बातमी समजताच संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला. बुधवारी (28 जानेवारी) सकाळी विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. पुण्यातील बारामती इथं लँडिंग करत असताना विमान अचानक कोसळले. या घटनेमुळं राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळातून तीव्र दुःख व्यक्त केलं जात असून, सर्व स्तरांतून श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. तसंच राज्यभरातून भावनिक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
दादा आमचे आधारस्तंभ होते : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय तटकरे म्हणाले, "सकाळी विमान पडल्याची बातमी बघितली आणि अजित पवार यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे, अशा बातम्या दाखवत होते, पण त्यानंतर ते गेल्याची बातमी आली. हा खूप मोठा धक्का होता. आम्ही या धक्क्यातून सावरू शकत नाही. दादा आमचे आधारस्तंभ होते. हे दोन अडीच वर्ष ज्याप्रकारे त्यांनी पक्षाचं काम केलं, पक्षाच्या कामाला दिशा दिली ते खूपच प्रेरणादायी आहे. सरकारमध्ये राहून लोकांची कामं कशी करायची, याचं उदाहरण अजित दादांनी घालून दिलं. त्यांच्या जाण्यानं राष्ट्रवादीचा आणि महाराष्ट्राचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे."
कार्यकर्त्यांना मान देणारा नेता : संजय तटकरे यांनी अजितदादांचा दिनक्रम सांगताना भावुक होत म्हटलं की, "दादांचा दिवस सकाळी साडेपाच–सहा वाजता सुरू व्हायचा. मग लोकांच्या भेटीगाठी. कार्यकर्त्यांना काही संदेश द्यायचा असेल तर त्याप्रमाणे ते संबोधित करायचे. अगदी सकाळीच त्यांच्या सहाय्यकांचा ते जिथं जाणार असतील, तिथल्या कार्यालयाला फोन यायचा आणि मग कार्यकर्ते तिथं जमायचे. त्यांच्या पाच मिनिटांची भेट मिळाली तरी कार्यकर्ते समाधानानं परत जायचे. तसंच आम्ही बारामतीला निघालो होतो, पण वरिष्ठांनी सांगितलं की इथंच थांबा. दादा आम्हाला पित्याप्रमाणे होते. त्यांच्या सारखा दूरदृष्टी असलेला नेता कधी होणार नाही. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांच्या विचारांवर चालणारे महाराष्ट्रातील अजित पवार हे एकमेव नेते होते. सुरुवातीच्या दिवसांपासूनच कार्यकर्त्यांना मान देणारा नेता अशी अजित पवार यांची ख्याती आहे आणि राहील," असं संजय तटकरे यांनी सांगितलं.
आमचा देव आमच्यातून निघून गेला : दुसरीकडे गणेश या कार्यकर्त्यानं सांगितलं की, "महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजचा दिवस काळा दिवस म्हणून लक्षात राहील. आज सकाळी जेव्हा अजितदादांच्या अपघाताची बातमी कळली, तेव्हा मला विश्वास नव्हता. मी टीव्हीच्या जवळ जाऊन बघितलं. माझ्यावर खूप मोठा आघात झाला. समोर दिसत असूनही मी पक्षातल्या पदाधिकाऱ्यांना फोन लावून खरी परिस्थिती काय आहे, ते विचारत होतो. माझा विश्वास बसत नव्हता. माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला आवाज देऊन ते संबोधत होते. आमचा देव आमच्यातून निघून गेला. आजचा दिवस दुःखाचा दिवस आहे," अशा शब्दांत गणेश यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
