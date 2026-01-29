महाजन, मुंडे, विलासराव, आर. आर. पाटील यांच्यानंतर अजितदादांची अकाली एक्झिट
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी विमान अपघातात निधन झालं. राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांचा अकाली मृत्यू झाला आहे, याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
मुंबई : बुधवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामतीमध्ये विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनामुळं महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. राज्यातील राजकीय नेत्याचं अकाली जाणं ही पहिलीच वेळ नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानं राज्याच्या एका उमद्या आणि लोकप्रिय नेतृत्वाचा अस्त झाला. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, आर आर पाटील, विनायक मेटे आणि राजीव सातव यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यांच्या अकाली एक्झिटचं दुःख जनता विसरली नसताना अजित पवारांच्या निधनानं पुन्हा एकदा हे दुःख राज्याच्या पदरात पडलं आहे.
अजित पवार - 28 जानेवारी 2026 : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीमध्ये भीषण अपघातात झाला. या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. ते लियरजेट 45 विमानातून प्रवास करत होते. अजित पवारांच्या अकाली मृत्यूमुळं राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा अत्यंत अकाली आणि धक्कादायक मृत्यू आहे.
विनायक मेटे - 14 ऑगस्ट 2022 : शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष आणि मराठा आरक्षणाचे कट्टर समर्थक विनायक मेटे यांचं 14 ऑगस्ट 2022 रोजी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर झालेल्या कार अपघातात अकाली निधन झालं होतं. विनायक मेटे हे शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख होते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते म्हणून विनायक मेटे यांची ओळख होती. मेटे यांनी अनेकवेळा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनं केली. ते अरबी समुद्रातील शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष देखील होते. विनायक मेटे सर्वप्रथम शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात आमदार होते. यानंतर त्यांनी सलग पाच टर्म विधानपरिषद सदस्य म्हणून काम केलं.
राजीव सातव - 16 मे 2021 : काँग्रेसचे प्रमुख नेते आणि राज्यसभा सदस्य राजीव सातव यांचं 16 मे 2021 रोजी महाराष्ट्रातील पुण्यात वयाच्या 46 व्या वर्षी कोविड-19 काळात निधन झालं. मृत्यूपूर्वी ते 24 दिवस रुग्णालयात दाखल होते.
आर. आर. पाटील - 16 फेब्रुवारी 2015 : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि 'आबा' म्हणून प्रसिद्ध असलेले आर. आर. पाटील यांचं 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कर्करोगानं अकाली निधन झालं होतं. राज्याचे लोकप्रिय नेते, माजी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे आपल्या स्वच्छ प्रतिमेसाठी आणि गाजलेल्या 'पोलीस दल सुधारणा' व 'दारूबंदी'सारख्या निर्णयांसाठी आजही स्मरणात आहेत. 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कर्करोगामुळं त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या कार्यशैलीची आणि भाषणांची आठवण आजही राजकीय वर्तुळात काढली जाते.
गोपीनाथ मुंडे - 3 जून 2014 : भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचं 3 जून 2014 रोजी दिल्लीत निधन झालं. 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सरकार आल्यानंतर गोपीनाथ मुंडे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळाली होती. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर गोपीनाथ मुंडे बीडला येण्यासाठी निघाले होते. विमानतळावर जात असताना त्यांच्या गाडीला दुसऱ्या वाहनानं धडक दिली. या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला.
विलासराव देशमुख - 14 ऑगस्ट 2012 : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचं 14 ऑगस्ट 2012 रोजी निधन झालं. यकृताचा कर्करोग आणि त्यानंतर अनेक अवयव निकामी होणं हे त्यांच्या मृत्यूचं कारण होतं. ते 67 वर्षांचे होते. चेन्नईतील ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.
प्रमोद महाजन - 3 मे 2006 : भाजपा नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन त्यांच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना 3 मे 2006 साली त्यांचा धाकटा भाऊ प्रवीण महाजन यानं त्यांची गोळ्या घालून हत्या केली. त्यावेळी प्रमोद महाजन यांना भाजपाचा सर्वात स्पष्ट आणि प्रभावशाली चेहरा, एक किंगमेकर म्हणून पाहिलं जायचं. पक्षात, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि राजनाथ सिंह यांच्यानंतर त्यांना सर्वोच्च नेत्यांमध्ये मानलं जायचं.
