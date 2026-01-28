संजय गांधी, विजय रुपाणी ते अजित पवार : देशातील 'या' दिग्गज नेत्यांनी गमावला विमान अपघातांमध्ये जीव
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं आज विमान अपघातात निधन झालं. देशातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी विमान किंवा हेलिकॉप्टर अपघातात आपला जीव गमावला आहे.
Published : January 28, 2026 at 2:14 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं आज (28 जानेवारी) बारामती इथं विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं. विमान लँडिंग करत असताना हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे राज्यासह देशभरात शोककळा पसरली आहे. विमान किंवा हेलिकॉप्टर अपघातात राजकीय नेत्यांचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेक नामवंत राजकारणी अशाच दुर्दैवी अपघातांमधून प्राणास मुकले आहेत. आतापर्यंत कोणकोणत्या दिग्गज राजकारण्यांचा अशा अपघातांमध्ये मृत्यू झाला आहे, याचा आढावा आपण घेणार आहोत.
एअर इंडियाच्या विमान अपघातात विजय रुपाणी यांचा मृत्यू : गेल्या वर्षी म्हणजेच, 2025 च्या 12 जून रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद इथं एअर इंडियाचे विमान कोसळलं. या अपघातात गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचा मृत्यू झाला. विमानात एकूण 242 जण होते, त्यापैकी फक्त एक जण बचावला.
सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांचं हेलिकॉप्टर अपघातात निधन : भारताचे पहिले संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत यांचं 8 डिसेंबर 2021 रोजी एका हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. ही घटना तामिळनाडूतील कुन्नूरजवळ घडली. ते त्यांच्या पत्नी आणि इतर 11 जणांसह सुलूरहून वेलिंग्टनला जात होते.
अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांचं विमान अचानक बेपत्ता : अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू यांचं 2011 मध्ये विमान अपघातात निधन झालं. त्यावेळी ते 56 वर्षांचे होते. ते तवांगहून राजधानी इटानगरला जात असताना त्यांचं विमान अचानक गायब झालं. नंतर त्यांचा अपघातात मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. त्यांनी 2007 ते एप्रिल 2011 पर्यंत अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं.
मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांचं हेलिकॉप्टर अपघातात निधन : आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी जे वाय.एस. आर. म्हणून प्रसिद्ध होते, त्यांचं 2 सप्टेंबर 2009 रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. 2 सप्टेंबर रोजी त्यांना घेऊन जाणारं हेलिकॉप्टर नल्लामला जंगलात बेपत्ता झालं आणि दुसऱ्या दिवशी 3 सप्टेंबर रोजी त्यांचा मृतदेह कुर्नूलपासून थोड्या अंतरावर असलेल्या रुद्रकोंडाच्या एका टेकडीवर आढळला. रेड्डी यांच्यासोबत हेलिकॉप्टरमध्ये असलेल्या इतर चार जणांचाही अपघातात मृत्यू झाला होता.
हरियाणाचे मंत्री ओम प्रकाश जिंदाल यांचं हेलिकॉप्टर कोसळलं : उद्योगपती आणि हरियाणाचे मंत्री ओम प्रकाश जिंदाल आणि कृषी मंत्री सुरेंद्र सिंग यांचं 2005 मध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. दिल्लीहून चंदीगडला जाणारं त्यांचं हेलिकॉप्टर उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर इथं कोसळलं होतं.
जीएमसी बालयोगी यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन : लोकसभा अध्यक्ष आणि तेलुगू देसम पक्षाचे नेते जीएमसी बालयोगी यांचं 3 मार्च 2002 रोजी हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. ते आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील भीमावरम येथून परतत असताना त्यांचं हेलिकॉप्टर कृष्णा जिल्ह्यातील कैकलूरजवळील तलावात कोसळलं.
माधवराव सिंधिया यांचे विमान अपघातात निधन : 30 सप्टेंबर 2001 रोजी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माधवराव सिंधिया यांचे विमान अपघातात निधन झालं. ते कानपूरला जाणाऱ्या 10 आसनी खासगी विमानात होते. हे विमान उत्तर प्रदेशातील मैनपुरीजवळ खराब हवामानामुळे कोसळलं.
संजय गांधी यांचं विमान अपघातात निधन : काँग्रेस नेते आणि इंदिरा गांधी यांचे पुत्र संजय गांधी यांचं 23 जून 1980 रोजी विमान अपघातात निधन झालं. संजय गांधी सफदरजंग विमानतळाजवळ दिल्ली फ्लाइंग क्लबचं विमान उडवत होते. विमानाचं अचानक नियंत्रण सुटलं आणि ते कोसळलं.