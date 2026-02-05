ETV Bharat / state

अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी; शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांचा घातपाताचा संशय

या प्रकरणाची कसून चौकशी होऊन दूध का दूध, पाणी का पाणी झाले पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी नांदेडमध्ये केलीय.

Farmer leader Ravikant Tupkar
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026

नांदेड- महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर राज्यभरात संशय व्यक्त केला जातोय. या प्रकरणाची कसून चौकशी होऊन दूध का दूध, पाणी का पाणी झाले पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी नांदेडमध्ये केलीय. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशीही त्यांनी भूमिका मांडलीय.

तुपकर यांच्याकडूनही या घटनेवर प्रतिक्रिया देत संशय व्यक्त : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर राज्यभरात शोककळा पसरलीय. या अपघाताबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून सखोल चौकशीची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनीही या घटनेवर प्रतिक्रिया देत संशय व्यक्त केलाय.

त्या विमानात अचानक बिघाड कसा होतो? : एका कार्यक्रमानिमित्त नांदेड दौऱ्यावर असताना माध्यमांशी बोलताना रविकांत तुपकर म्हणाले की, अजित पवारांसारखा मोठा आणि महत्त्वाचा नेता ज्या विमानातून प्रवास करतो, त्या विमानात अचानक बिघाड कसा होतो हा गंभीर प्रश्न आहे. तसेच प्रवासाआधी पायलट बदलण्यात आल्याची चर्चा असून, त्यामुळेही शंका अधिक बळावते. सामान्य नागरिकांच्या मनातही या अपघाताबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सत्य जनतेसमोर यायला हवे : तुपकर पुढे म्हणाले की, हा अपघात केवळ तांत्रिक बिघाड आहे की त्यामागे काही वेगळे कारण आहे, हे स्पष्ट व्हायलाच हवे. सरकारने आणि तपास यंत्रणांनी याची कसून चौकशी करून दूध का दूध, पाणी का पाणी करावे. सत्य जनतेसमोर यायला हवे, अन्यथा अशा घटनांमुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल.

त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे : या प्रकरणात जर कुणीही दोषी आढळला, मग तो कितीही मोठा असो, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी स्पष्ट मागणी तुपकर यांनी केली आहे. अजित पवार हे राज्यातील मोठे नेते होते, त्यांच्या मृत्यूमुळे राजकीयच नव्हे तर सामाजिक पातळीवरही मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या अपघाताची चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने झाली पाहिजे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितलंय.
