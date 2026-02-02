दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून अजित पवारांच्या मृत्यूची चौकशीची मागणी; कोणत्या कारणांवरून व्यक्त केला संशय?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अजित पवारांच्या अपघाताबाबत संशय व्यक्त केल्यानंतर रूपाली ठोंबरे पाटील यांनीही अपघाताची चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
Published : February 2, 2026 at 2:41 PM IST
पुणे- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर या अपघाताबाबत सत्ताधारीसह विरोधी पक्षाचे नेते प्रश्न उपस्थित करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अजित पवारांच्या अपघाताबाबत संशय व्यक्त केल्यानंतर रूपाली ठोंबरे पाटील यांनी अपघाताची चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रूपाली ठोंबरे पाटील म्हणाल्या," अजित दादांचं विमान अपघातात मृत्यू होऊन पाच दिवस झाले. अजूनही विश्वास बसत नाही. एवढं मोठं दुःख हलकं होणार कसं? या अपघाताबाबत थोडा विचार केला. तो घात आहे की अपघात याची चौकशी झाली पाहिजे. अपघात झाल्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. विमानाचे दोन्ही पायलट हे अचानक बदलले गेले. यानंतर विमान खाली घेण्याच्या सूचना कोणी दिल्या आहेत. तसेच या विमान अपघातात सहा माणसं मृत्यू झाल्याची सांगितली जात असताना पाच माणसांची माहिती का पुढे येत आहे. सरकारी यंत्रणेनं चुकीची माहिती देणे आणि यानंतर माफी मागणे, हे कायद्याला धरून नाही. अजित पवार यांच्या विमानाचा घात होता की अपघात याबाबत सविस्तर माहिती ही महाराष्ट्रातील जनतेसमोर आली पाहिजे".
अपघाताबाबतची सत्यता पुढे आली पाहिजे- ते पुढे म्हणाले," विमान अपघाताच्या आदल्या दिवशी अनेक घडामोडी का घडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये पायलट बदलला गेला? तो का आला नाही? विमानमधील बॉडी जळतात आणि कागदपत्र कशी राहतात? असे अनेक प्रश्न या अपघातादरम्यान दिसत आहेत. त्यामुळे या अपघाताबाबतची सत्यता पुढे आली पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आम्ही उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करत आहोत. राज्याच्या जनतेसमोर हे सगळं आलं पाहिजे", असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
Learjet 45 विमानाची निवड कोणी केली?राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी रविवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करत काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं," उपमुख्यमंत्रीसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी अपघात आणि सुरक्षा दोषांचा इतिहास असलेल्या Learjet 45 विमानाची निवड कोणी केली? कोणत्या निकषांवर केली? तसेच अहवालांनुसार पूर्वी अल्कोहोल-संबंधित कारणांवर शासकीय कारवाई अथवा निलंबनाची नोंद असलेल्या पायलट सुमित कपूर यांची ऐनवेळी नियुक्ती कोणाच्या निर्णयानं आणि कोणत्या मेडिकल-फिटनेस, CRM आणि सेफ्टी क्लिअरन्सवर करण्यात आली? याबाबत सविस्तर तांत्रिक स्पष्टीकरण काय?" असं त्यांनी म्हटलं आहे.
एवढ्या वेळा पायलट का बदललं गेलं?- त्यांनी पुढे पोस्टमध्ये म्हटलं," गेले तीन दिवस मनात शंकेचं काहूर आहे. प्रश्नांचा आगडोंब उसळतोय. मृत्यूचे राजकारण करण्याचं पाप मी तरी करणार नाही. मात्र, हे प्रश्न माझं मन विचारतंय अपघातात 6 जणांचा मृत्यू झाला. मग प्रत्यक्षात 5 मृतदेहच का सापडले? सहावी व्यक्ती कुठे गेली? टेक ऑफ आधी प्रवासी यादी डिजिटली नोंदलेली असते. मग विसंगती का? एखादाही कागदाचा तुकडा जळालेला का दिसत नाही? एवढ्या वेळा पायलट का बदललं गेलं? प्रश्न विचारणं म्हणजे अफवा नाही".
#WATCH नागपुर: अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत पर NCP-SCP नेता अनिल देशमुख ने कहा, " बताया जा रहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ। हालांकि, वीडियो दूर से शूट किए गए थे, लेकिन फिर भी उनमें साफ दिख रहा है कि प्लेन उड़ रहा था, लैंडिंग के समय झुक गया और क्रैश हो गया। काफी… pic.twitter.com/7yHkR1ZoJi— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 2, 2026
चौकशीत सर्व काही समोर येईल- विमान अपघातात अजित पवार यांच्या झालेल्या मृत्यूबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख म्हणाले, "कमी दृश्यमानतेमुळे हा अपघात झाल्याचं सांगितलं जात आहे. जरी हे व्हिडिओ दूरवरून चित्रित केले गेले असले तरी, त्यात विमान उडत होते. लँडिंग दरम्यान विमान झुकले आणि कोसळले हे स्पष्टपणे दिसून येते. याबद्दल अनेकांना शंका आहे. ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे, त्याची चौकशी केली जाईल. चौकशीत सर्व काही समोर येईल."
खासदार राऊत यांनी काय केलेत आरोप?- शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवारांच्या मृत्यूवरून भाजपावर गंभीर आरोप केलेत. ते म्हणाले, "अजित पवार वारंवार सांगत होते. माझ्याकडे भाजपाच्या घोटाळ्याची फाइल आहे. मी उघड करेन, हे त्यांनी 15 जानेवारीला सांगितलं. त्यानंतर पुढच्या 10 दिवसांत त्यांच्या विमानाचा अपघात होऊन मृत्यू झालेला आहे. ते रहस्यमय आहे, मला जस्टिस लोया यांची आठवण येते. मी कोणावरती आरोप करीत नाही. पण, या लोकांच्या मनातील शंका आहेत".
हेही वाचा-