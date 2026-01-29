अजित दादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी लोटला जनसागर
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Published : January 29, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 5:19 PM IST
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज अंतिसंस्कार करण्यात येणार असल्याचं समजल्यानंतर राज्यातील कानाकोपऱ्यातून राष्ट्रवादीच्या लाखो कार्यकर्त्यांनी बारामतीकडं धाव घेतली. गुरुवारी सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नवीन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसंच मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते, विविध पक्षातील नेते मंडळी आणि पवार कुटुंबीयांसह विद्या प्रतिष्ठान इथं मोठा जनसागर उपस्थित होता.
काटेवाडीत अंतिम दर्शनासाठी नागरिकांची गर्दी : गुरुवारी सकाळी काटेवाडी (बारामती) इथं असलेल्या अजित पवार यांच्या घरी सकाळी साडेसात ते नऊ वाजेपर्यंत त्यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवलं होतं. अजित पवार यांचं जन्म हा काटेवाडी मध्ये झाला. याच गावात अजित पवार हे लहानाचे मोठे ते झाले. त्यांनी राजकीय जीवनाची सुरुवातदेखील इथूनच झाली होती. राजकीय कारकिर्दीत मोठमोठ पद भूषणवूनही अजित पवार काटेवाडीमध्ये आपल्या लोकांशी संपर्कात असायचे. आपल्याकडं आलेल्या नागरिकांची विचारपूस करून त्यांची कामं अजित पवार करून द्यायचे. याच लाडक्या नेत्याला अखेरचं पाहता यावं, यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
अंत्ययात्रेत हजारो कार्यकर्ते उपस्थित : काटेवाडी ते विद्या प्रतिष्ठानपर्यंत अजित पवार यांच्या पार्थिवाची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. या अंत्ययात्रेत बारामतीकर नव्हे तर राज्यभरातून आलेले विविध पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. विद्या प्रतिष्ठान येथील मैदानावर दादांचं पार्थिव आणल्यावर दुपारी साड बाराच्या सुमारास देशभरातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
दोन दिवसांपासून बारामती बंद : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळं राज्य सरकारकडून तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. या तीन दिवसांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील ज्या इमारतींवर नियमितपणे राष्ट्रध्वज फडकविण्यात येतो, त्या सर्व ठिकाणी राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरविण्यात आला आहे. तसंच या कालावधीत कोणतेही शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार नाहीत. असं असताना कालपासून संपूर्ण बारामती ही बंद आहे. व्यापाऱ्यांनी आपली दुकानं बंद ठेवली आहेत.
हेही वाचा :
- महाराष्ट्राच्या लाडक्या दादांचा विमान अपघात मृत्यू : घड्याळानं दिली दादांना ओळख, घड्याळानंच पटवली दादांची ओळख
- बारामती विमान धावपट्टीच्या कडेला कोसळले अन् अजित पवारांचा मृत्यू झाला; टेबल टॉप धावपट्टी म्हणजे काय?
- महाराष्ट्राच्या लाडक्या दादांना अखेर निरोप : कर्मभूमीत अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार, आक्रोशानं हादरलं अवकाश