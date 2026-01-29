सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री करण्याची मागणी, पार्थ, जयकडं कोणती जबाबदारी? 'या' सात शक्यतांवर ठरणार राष्ट्रवादीचं भवितव्य
अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातली गुंतागुंत वाढली आहे. वारसदार कोण यावरुन आता चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
Published : January 29, 2026 at 7:20 PM IST
मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी (28 जानेवारी) बारामतीत विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्यावर गुरुवारी (29 जानेवारी) बारामतीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी देशभरातील वरिष्ठ मंत्री तसंच नेते हजर होते. अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी कळताच लाखो कार्यकर्ते बारामतीत दाखल झाले होते. अजित पवार यांच्या निधनानंतरची परिस्थिती भावुक असली तरी काही निर्णय हे सरकार म्हणून घेणं गरजेचं आहे.
सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्याची मागणी - अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातली गुंतागुंत वाढली आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे क्रमांक एक नेते म्हणून अजित पवार यांचं अस्तित्व वादातीत होतं. आता मात्र अजित पवार यांच्यानंतर पक्षात आणि राज्य मंत्रिमंडळात पक्षाचं नेतृत्व कोण करणार, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यातच पक्षातले ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अजित पवार यांच्या जागी त्यांची पत्नी राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवार यांना राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान करावं, अशी मागणी करत नव्या चर्चेला तोंड फोडलं आहे. झिरवळ यांनी "सुनेत्रा वहिनींना राज्याच्या मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घ्यावं ही कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. मी या विषयावर पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी बोलणार आहे." या शब्दांत भावना व्यक्त केल्या. सद्य परिस्थितीत पक्षांतर्गत आणि राज्य सरकार स्तरावर सुद्धा काही पर्यायांवर मंथन होऊ शकतं.
विलीनीकरण आणि आनुषंगिक बाबी - राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) या दोन पक्षांचं विलीनीकरणाची तयारी काही दिवसांपूर्वीच सुरू झाली होती. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि त्यानंतर होणाऱ्या स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकांमध्ये एकत्र लढण्याची चाचणीही करून झाली. दोन्ही पक्षांचं विलीनीकरण केल्यानंतर केंद्र पातळीवर सुप्रिया सुळे आणि राज्य पातळीवर अजित पवार पक्षाचं नेतृत्व करतील, असा ढोबळ निर्णय झाल्याची माहिती राजकीय विश्लेषकांनी दिली होती. अजित पवार यांच्या निधनानंतर संभाव्य विलीनीकरणाला गती मिळेल की खिळ बसेल, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
पार्थ, जय पवार घेणार जबाबदारी? - जुन्या फॉर्म्युल्यावर एकमत झालं तर अजित पवार यांच्या जागी कोण, यावर जबरदस्त खल होऊ शकतो. झिरवळ यांनी केलेली मागणी जर पक्षातल्या विद्यमान ज्येष्ठ नेत्यांनी मान्य केली, तर त्याला सध्या तरी विरोध होण्याची अत्यल्प शक्यता आहे. जर सुनेत्रा पवार नाहीत तर मग कोण? या प्रश्नाचं उत्तर म्हणून पुन्हा पवार कुटुंबीयांमध्येच नेतृत्व शोधलं जाऊ शकतं. पार्थ आणि जय पवार या अजित पवार यांच्या मुलांपैकी एकावर जबाबदारी सोपवली जाईल का, याबाबत साशंकता आहे. पार्थ पवार गेली काही वर्ष राजकारणात चाचपडत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. आजही त्यांचा राजकारणात जम बसलेला नाही. तर जय पवार यांची अद्याप राजकारणात अधिकृत एंट्री झालेली नाही. 41 आमदारांचं बळ असलेल्या पक्षाचं नेतृत्व अनुभवी त्यापेक्षा सर्वमान्य नेत्याकडे दिलं जावं, याकडे पक्षातल्या प्रमुख नेत्यांचा कल असेल.
आई मुलांमध्ये सत्ताकेंद्राची अदलाबदल - अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या सध्या राज्यसभेत खासदार आहेत. त्यांना राज्यात आणण्याबाबत विचार झाला तर साहजिकच अजित पवार यांच्या जागी बारामतीतून त्यांना बिनविरोध निवडून आणलं जाऊ शकतं. राज्यसभेच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर पार्थ किंवा जय पवार .यांची वर्णी लावण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. यामुळे पवार कुटुंबाच्या पुढच्या पिढीच्या खात्यात राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव जमा होईल. कालांतराने मुरल्यानंतर पुढची राजकीय खेळी म्हणून भविष्यात पार्थ किंवा जय यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय केलं जाऊ शकतं.
अजित पवारांचे चिरंजीव विधानसभेत - पार्थ पवार यांना याआधी लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता वडिलांच्या निधनानंतर मात्र त्यांना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी पोषक पार्श्वभूमी लाभली आहे. पार्थ पवार यांनी विधानसभेत जायचं ठरवलं तर त्यांना भाजपाची साथ लाभेल आणि विरोधकही (अगदी शिवसेना - उबाठासुद्धा) उमेदवार देतील, अशी शक्यता गौण आहे. हाच प्रयोग जय पवार यांच्या बाबतीतही होऊ शकतो.
सुप्रिया सुळे यांच्याकडे नेतृत्व - विलीनीकरण झाल्यास खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं नेतृत्व देण्याचा पर्यायही आहे. मात्र त्यासाठी आपण राज्याच्या राजकारणात येणार नाही, या त्यांच्याकडून वारंवार पुनरुच्चार होणाऱ्या विधानावर ठाम रहावं लागेल. पक्षाचं अध्यक्षपद मिळाल्यास त्यांचं पद मात्र नाममात्र ठरवत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पक्षाचा कारभार हाकतील. सुप्रिया सुळे यांच्याबाबतीतला हा पर्याय अवलंबला जाण्याच्या शक्यतेत अनेक किंतु आहेत. एकतर त्यासाठी त्यांना भाजपाप्रणित एनडीएत जाणं मान्य करावं लागेल. तसं केल्यानं त्यांच्या पदरात केंद्रीय मंत्री पदाचं दानही अलगद पडेल. शिवाय अजित पवार यांच्याबद्दल कितीही प्रेमाचा उमाळा दाटून आला असला तरीही त्यांच्याकडचे आमदार सत्ता सोडून विरोधी पक्षात बसतील, ही कवीकल्पना आहे.
पटेल, तटकरे, भुजबळ... सर्वात प्रबळ शक्यता - राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले सर्वात प्रभावी नेते पक्षाच्या नेतृत्वावर आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर दावा सांगू शकतात. प्रफुल पटेल हे पक्षाध्यक्ष आणि छगन भुजबळ किंवा सुनील तटकरे उपमुख्यमंत्री असा तोडगा काढला जाऊ शकतो. सततच्या आरोपांमुळे धनंजय मुंडे यांची 'बार्गेनिंग पॉवर' कमी झालेली आहे. त्यामुळे स्पर्धेत ते तुलनेने मागे आहेत.
