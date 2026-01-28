ETV Bharat / state

अजित पवार यांच्या निधनानं बहुजनांसाठी झटणारा नेता महाराष्ट्राने गमावला, कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांची श्रद्धांजली

अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात पोकळी निर्माण झाली असल्याची प्रतिक्रिया कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी व्यक्त केली.

कागल आणि कबनुरमध्ये व्यवहार बंद ठेवून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली
कागल आणि कबनुरमध्ये व्यवहार बंद ठेवून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 3:24 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 4:07 PM IST

कोल्हापूर - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आमचे जवळजवळ 30 वर्षांचे ऋणानुबंध होते. या काळात अजितदादा बहुजन समाजाचे महत्त्वाचे नेतृत्व म्हणून पुढे आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत जरी त्यांचे आणि शरद पवारांचे काही मतभेद होते, मात्र ते वैचारिक मतभेद होते, खऱ्या अर्थाने ते सगळे एकच आहेत.
सगळ्यांसाठी झटणारा एक महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा नेता अजित पवार होते, अशी प्रतिक्रिया कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती यांनी दिलीय. अर्थव्यवस्थेचा त्यांनी चांगला अभ्यास केला होता. अनेक वर्ष अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ते होते, शरद पवारांनी त्यांना असं चांगलं ट्रेनिंग दिलं होतं की, बहुजन समाजाचं नेतृत्व त्यांनी करावं, मात्र आता अशी व्यक्ती गेल्यामुळे महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान झालं आहे, असंही ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात अजित पवार रोखठोक नेते होतेच, कुठलीही गोष्ट ते स्पष्टपणे बोलायचे, एके दिवशी त्यांचा मला भेटायला येणार असल्याचा रात्री फोन आला होता. सकाळी 9 वाजता ते येणार होते. मात्र सव्वाआठलाच ते आले. इतके वेळेच्या बाबतीत तत्पर असणारे महाराष्ट्रातील नेते अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात पोकळी निर्माण झाली या शब्दात कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांची श्रद्धांजली (ETV Bharat)

ज्यांच्या जीवावर आम्ही राजकारण केल ते दादा आम्हाला सोडून गेले - मंत्री मुश्रीफांना अश्रू अनावर
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची बातमी आल्यानंतर अवघा महाराष्ट्र हादरला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांना अजितदादांच्या निधनाची बातमी समजतात अश्रू अनावर झाले. ज्यांच्या जीवावर आम्ही राजकारण केलं ते दादाचं आम्हाला सोडून गेले अशा भावना मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केल्या. गेली 40 वर्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत राजकीय आणि सामाजिक जीवनात एकत्र असलेले वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ अजित पवारांचे निकटवर्तीय आहेत. विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचं समजताच मंत्री हसन मुश्रीफ धायमोकलून रडले, त्यांना ही माहिती कळताच हुंदका अनावर झाला. भावविवश झालेले मंत्री हसन मुश्रीफ बारामतीकडे रवाना झाले.

कागल आणि कबनुरमध्ये व्यवहार बंद ठेवून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली
उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या निधनाचं वृत्त आल्यानंतर कागल परिसरात शोककळा पसरली. शहरातील व्यापारी वर्गानं दुकानं बंद करुन श्रद्धांजली व्यक्त केली. दरम्यान येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याजवळ सर्वपक्षीय शोकसभा झाली. या सभेत जिल्हा बँकेचे संचालक भय्या माने, उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण, गोकुळचे संचालक युवराज पाटील, माजी नगराध्यक्ष प्रकाश गाडेकर, अजित कांबळे, भाजपाचे बॉबी माने, मनसेचे अमर शिंदे, यांची भाषणं झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानं कोल्हापूर जिल्ह्यात शोकाकुल वातावरण पाहायला मिळालं.

