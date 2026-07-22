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अजित दादांना अनोखी आदरांजली! गुलाबी जॅकेट, डोक्यावर टोपी अन् बैलगाडी; अजितदादांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण

जळगावच्या अमळनेर बाजार समितीत अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त बैलगाडी हाकणाऱ्या शेतकरी रूपातील अजितदादांच्या पूर्णाकृती स्मारकाचं प्रतीकात्मक अनावरण करण्यात आलं.

Ajit Pawar Birth Anniversary
अमळनेर बाजार समितीत बैलगाडीवरील अजितदादांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 4:45 PM IST

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जळगाव : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राज्यातील पहिल्या बैलगाडी हाकणाऱ्या अजित दादांच्या पूर्णाकृती शेतकरी स्मारकाचं अनावरण करण्यात आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) आमदार अनिल पाटील यांच्या हस्ते स्मारकाची विधिवत पूजा करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या अनोख्या स्मारकामुळं अमळनेरसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय.

शेतकरी वेशातील अजित पवार यांचा पूर्णाकृती पुतळा : अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक पाटील यांच्या संकल्पनेतून बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर हे स्मारक उभारण्यात आलं आहे. गुलाबी जॅकेट, डोक्यावर पारंपरिक टोपी आणि बैलगाडी हाकतानाच्या शेतकरी वेशातील अजित पवार यांचा हा पूर्णाकृती पुतळा राज्यातील अशा स्वरूपातील पहिलाच असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं या स्मारकाकडं नागरिक, शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांचे विशेष आकर्षण निर्माण झालं आहे.

माहिती देताना अनिल पाटील आणि अशोक पाटील (ETV Bharat Reporter)

आजपर्यंत आपण दादांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करत आलो. मात्र आता त्यांची जयंती साजरी करण्याची वेळ आली, हे मोठं दुर्दैव आहे. अजित पवार यांनी शेतकरी आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेल्या कार्याची आठवण कायम राहावी, या उद्देशानं हे स्मारक उभारण्यात आलं आहे." अनिल पाटील, आमदार

Ajit Pawar Statue
अजितदादांच्या पूर्णाकृती शेतकरी स्मारकाचं अनावरण (ETV Bharat Reporter)

"अजित पवार स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलेले असून त्यांनी शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम केली आहेत. शेतकऱ्यांप्रती त्यांची बांधिलकी आणि कार्य पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचावं, या हेतूने बैलगाडी हाकणाऱ्या शेतकरी रूपातील हा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला." अशोक पाटील, सभापती, बाजार समिती

लवकरच होणार लोकार्पणाचा कार्यक्रम : या स्मारकाचं अधिकृत लोकार्पण आणि अनावरण उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते होणार होतं. मात्र, काही खासगी आणि तांत्रिक कारणांमुळं हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. त्यामुळं सध्या आमदार अनिल पाटील यांच्याहस्ते प्रतीकात्मक अनावरण करण्यात आलं आहे. अधिकृत लोकार्पणाचा कार्यक्रम लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे. अमळनेर बाजार समिती परिसरात उभारण्यात आलेल्या या अनोख्या स्मारकामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. राज्यातील बैलगाडीवरील अजित पवार यांच्या पहिल्याच पूर्णाकृती शेतकरी पुतळ्याची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.


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TAGGED:

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार
अजित पवार जयंती
अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती
AJIT PAWAR
AJIT PAWAR BIRTH ANNIVERSARY

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