अजित पवारांच्या अस्थींचं विसर्जन, दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण व्हावं ही अजितदादांची शेवटची इच्छा
अजित पवारांवर अंत्यसंस्कार झाल्यावर आज बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानमध्ये त्यांच्या अस्थी गोळा करण्यात आल्या. यावेळी शरद पवारही उपस्थित होते.
Published : January 30, 2026 at 11:28 AM IST
बारामती - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी दुपारी 12 वाजता बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार (Ajit Pawar Funeral Baramati) करण्यात आले. पार्थ पवार आणि जय पवार यांनी मुखाग्नी दिला. त्यानंतर आज अजित पवारांच्या अस्थी गोळा करण्यात आल्या. त्यानंतर अस्थींचं विसर्जन बारामतीमधील संगममध्ये करण्यात आलं.
#WATCH | Baramati, Maharashtra | Kiran Gujar, Member of Vidya Prathisthan and close associate of Pawar family, says, " today, immersion of ashes of ajit pawar has done at sangam here...it was 'dada's' last wish that this (merger of two factions of ncp) should happen. all should be… pic.twitter.com/s9oyqeGtqW— ANI (@ANI) January 30, 2026
अजित पवारांवर अंत्यसंस्कार झाल्यावर आज बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानमध्ये त्यांच्या अस्थी गोळा करण्यात आल्या. यावेळी शरद पवारही उपस्थित होते. शरद पवारांनी अजित पवारांच्या अस्थींचं दर्शन घेतलं. यावेळी पार्थ पवार, जय पवार, रोहित पवार, राजेंद्र पवार, रणजित पवार, श्रीनिवास पवार, युगेंद्र पवारसह अनेक नातवाईक आणि कार्यकर्तेही उपस्थित होते.
#WATCH | Baramati: Parth and Jay, sons of former Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, collect their father's ashes at Vidya Prathisthan Ground after the last rites were performed yesterday— ANI (@ANI) January 30, 2026
Ajit Pawar and four others died in a plane crash in Baramati on 28th January pic.twitter.com/wd1RCjA5tD
विद्या प्रतिष्ठानचे सदस्य आणि पवार कुटुंबाचे जवळचे सहकारी किरण गुजर यांनी अजित पवार यांची शेवटची इच्छा सांगितली. ते म्हणाले, आज अजित पवारांच्या अस्थींचं विसर्जन संगम येथे करण्यात आलं. दोन राष्ट्रवादींचं विलीनीकरण व्हावं. सर्वांनी एकत्र यावं. ही दादांची शेवटची इच्छा होती. कुटुंबात याबद्दल चर्चा सुरू होती. त्यांच्याशी झालेल्या माझ्या शेवटच्या फोन कॉलमध्ये त्यांनी मला निवडणुकीशी संबंधित काही कागदपत्रं मागितली होती."