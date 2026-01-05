अजित पवारांचा रायगड दौरा, राजकीय वक्तव्यांवर मांडली स्पष्ट भूमिका, सुनील तटकरेंचं नारायण राणेंवर सूचक विधान म्हणाले...
नगरपालिका निवडणुकांच्या धामधुमीत अजित पवार हे रायगड दौरावर आले होते. यावेळी त्यांनी अनेक राजकीय विषयांवर प्रतिक्रिया दिली.
Published : January 5, 2026 at 7:16 PM IST
रायगड : महाराष्ट्रात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. रायगडमध्ये आयोजित पक्षप्रवेश सोहळ्यात ते सहभागी झाले होते. यावेळी नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांचा सत्कार आणि स्वागत करण्यात आलं. यावेळी अजित पवार यांनी विविध राजकीय मुद्द्यांवर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली.
मला सगळी कामं करावी लागतात : अजित पवार म्हणाले, “मला सगळीच कामं करावी लागतात. निवडणुका जशा महत्त्वाच्या आहेत, तसंच नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांचा सत्कार आणि स्वागत करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.” त्यामुळं महानगरपालिका निवडणुकांच्या काळातही रायगड दौरा आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
प्रत्येक नागरिकाला संविधानानं अधिकार दिले : बिनविरोध उमेदवारांविरोधात मनसेनं न्यायालयात धाव घेतल्याच्या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, “प्रत्येक नागरिकाला संविधानानं अधिकार दिले आहेत. कुणी कुठे जायचं, काय करायचं हा त्याचा अधिकार आहे. न्यायालयात जाण्याचाही प्रत्येकाला हक्क आहे.”
रविंद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर उत्तर : युती धर्माबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, “आम्हीसुद्धा युती धर्म पाळतो. पण युतीमध्ये असलेल्या सर्वांनीच युती धर्म पाळणं गरजेचं आहे.” यामधून त्यांनी युतीतील शिस्त आणि समन्वयावर भर दिला.
"नारायण राणे यांनी निवृत्तीचे संकेत का दिले आहेत ते मला माहिती नाही. कदाचित नितेश आणि निलेश दोन वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात असतील. पण तसे अनेक कुटुंबात अनेक ठिकाणी देशभरामध्ये घडत असते. नारायण राणेंसारख्या एका ज्येष्ठ नेत्याने निवृत्तीचे संकेत देणे राज्याच्या किंवा कोकणाच्या हिताच्या आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे असं मला स्वतःला वाटत नाही." - सुनिल तटकरे, खासदार
नारायण राणे निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया : नारायण राणे यांच्या निवृत्तीच्या चर्चांबाबत अजित पवार म्हणाले, “नारायण राणे यांना कोकणवासीयांनी अनेक मोठी पदं दिली आहेत. मात्र, निवृत्तीबाबत नेमकं कारण काय आहे, याबाबत मी स्वतः त्यांच्याशी चर्चा करेन.” तसंच राजकारणात काम करत असताना अनेक अफवा पसरवल्या जातात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -