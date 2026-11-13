राष्ट्रवादीच्या एकीकरणाची जुनी इनसाइड स्टोरी! मंत्री भुजबळांनी काय गौप्यस्फोट केला?
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकीकरणाची चर्चा सध्या पुन्हा जोर धरत असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी या राजकीय घडामोडींमागील जुनी इनसाइड स्टोरी उघड केली आहे.
Published : November 13, 2026 at 5:39 PM IST
मुंबई- " दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यात आपल्या उपस्थितीत विलिनीकरणाबाबत चर्चा झाली होती. ही चर्चा तब्बल 40 ते 45 मिनिटे चालली. मात्र त्यानंतर पुढे काहीच घडले नाही", असा गौप्यस्फोट भुजबळ यांनी शुक्रवारी केला. त्यांच्या या विधानामुळे राष्ट्रवादीच्या एकीकरणाचे प्रयत्न अलीकडचे नसून त्यामागे पूर्वीपासूनच हालचाली सुरू असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, माझ्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर अजित पवार त्यांची भेट घेण्यासाठी आले होते. त्यावेळी जयंत पाटीलही उपस्थित होते. या भेटीत दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र यावे, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. अजित पवार चांगले नेतृत्व करत आहेत, त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी एकत्र आले पाहिजे, असे आपण त्यांना सांगितल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, या चर्चेत जयंत पाटील यांनी एक महत्त्वाचा राजकीय पेच उपस्थित केला. तुम्ही सध्या एनडीएमध्ये सत्तेत आहात. अशा परिस्थितीत तुमच्या मित्रपक्षांना विलिनीकरण मान्य होईल का, असा सवाल विचारला होता. त्यावर पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार आहेत. ते याबाबत निर्णय घेतील. पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात चर्चा होऊ शकते, असे आपण सांगितल्याचे भुजबळ म्हणाले. या चर्चेला 40 ते 45 मिनिटे लागली. मात्र त्यानंतर हा विषय पुढे सरकला नाही, असे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
सर्वांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा- सध्या दोन्ही राष्ट्रवादींच्या एकीकरणावरून सुरू असलेल्या चर्चांवरही मंत्री भुजबळ यांनी शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. विलिनीकरणासारखा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी एकत्र बसून सांघिक पद्धतीनं चर्चा करणं आवश्यक आहे. एक नेता काही बोलतो, दुसरा वेगळी भूमिका मांडतो. त्यातून वेगवेगळे अर्थ काढले जातात. सध्या विलिनीकरणाबाबत क्रिकेटचा खेळ सुरू असल्यासारखी परिस्थिती आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. तुटक चर्चांऐवजी सर्वांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा. आम्हालाही अनेक गोष्टी प्रसारमाध्यमांतूनच समजतात, असे सांगत त्यांनी पक्षांतर्गत संवादाच्या अभावावर बोट ठेवलं.
शरद पवारांशी वैयक्तिक संबंध कायम- विलीनीकरणाच्या निर्णयाबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतील, असे म्हणाल्या आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सुनेत्राताई आम्हाला विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतील, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला. तसेच शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी आपण त्यांची भेट घेतली होती. राजकीय मतभेद असले तरी वैयक्तिक संबंध कायम असतात, असे स्पष्ट करत या भेटीला राजकीय रंग देण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
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