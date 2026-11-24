प्रीतिसंगमावर अजित पवारांची उणीव भासणार!, प्रत्येक कार्यकर्त्याला हुरहूर, अजित पवारांच्या आठवणी दाटून येणार
यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळावर बुधवारी (25 नोव्हेंबर) अजित पवार (Ajit pawar) यांची अनुपस्थिती कार्यकर्त्यांना प्रकर्षाने जाणवणार आहे.
Published : November 24, 2026 at 8:43 PM IST
सातारा : महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त 25 नोव्हेंबर रोजी अजित पवार (Ajit pawar) दरवर्षी न चुकता कराडमधील प्रीतिसंगम स्मृतिस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी येत असत. मात्र, बुधवारी (25 नोव्हेंबर) अजित पवार यांची उणीव प्रकर्षानं जाणवणार आहे. काही वास्तव इतके अनपेक्षित किंवा वेदनादायी असते की ते स्वीकारणे कठीण जाते. परंतु, प्रीतिसंगमावर अजित पवार नसणार, हे कटू सत्य कार्यकत्यांना पचवावेच लागणार आहे.
कार्यकर्ते खमक्या नेतृत्वाला पोरके झाले : देशाच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारी 2026 रोजी उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री या नात्याने त्यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पार पडले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी 28 जानेवारीला बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात त्यांचे निधन झाले. अजित पवार यांच्या निधनानं संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला. अजित पवार यांच्या सारखा शिस्तप्रिय, सडेतोड आणि स्पष्टवक्ता, प्रशासनावर जबरदस्त पकड असणाऱ्या लोकनेत्याचे अकाली निधन झाल्यानं लाखो कार्यकर्ते खमक्या नेतृत्वाला पोरके झाले.
अजित पवार स्मृतिस्थळावर अभिवादन करायचे : यशवंतराव चव्हाण यांची पुरोगामी विचारधारा जपणारा नेता म्हणून अजित पवार यांची ओळख होती. त्यामुळं 25 नोव्हेंबर रोजी आवर्जून ते प्रीतिसंगमावर उपस्थित राहायचे. दौऱ्याप्रमाणे वक्तशीरपणे त्यांचं आगमन व्हायचं. आदल्या दिवशी पुण्यात असतील तर कारने थेट सर्किट हाऊसवर यायचे. मुंबईत असल्यास सकाळी लवकर हेलिकॉप्टरने थेट कराड विमानतळावर यायचे. तिथून प्रीतिसंगमावर जाऊन यशवंतरावांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादन करायचे. पर्णकुटीसमोर महिला मंडळाच्या कार्यक्रमात श्रोता म्हणून भजन ऐकायचे.
दरवर्षी 25 नोव्हेंबरला अजित पवार यांचा दौरा असायचा : प्रीतिसंगमावरील अभिवादनाचा कार्यक्रम संपल्यानंतर अजित पवार हे थेट वेणूताई चव्हाण ट्रस्टच्या मिटिंगला जायचे. विश्वस्तांच्या बैठकीत ट्रस्टच्या वर्षभरात झालेल्या कामकाज आणि उपक्रमांचा आढावा घेतला जायचा. त्यानंतर कराड शेती उत्पन्न बाजार समिती आणि शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीनं आयोजित केल्या जाणाऱ्या यशवंत कृषी, औद्योगिक व पशुपक्षी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहायचे. दरवर्षी 25 नोव्हेंबरला अजित पवार यांचा असा दौरा असायचा. मात्र, यंदा अजित पवार कुठेच दिसणार नाहीत, याची प्रत्येक कार्यकर्त्याला हुरहूर वाटणार आहे. त्यांच्या आठवणी तीव्रतेनं दाटून येणार आहेत.
- अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची घेतली जबाबदारी : उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे झालेल्या एका भीषण विमान अपघातात निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर, म्हणजे अवघ्या तीन दिवसांनी (31 जानेवारी 2026) सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या 11 व्या आणि पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
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