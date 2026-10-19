वाघ नव्हे, तो तर आमचा 'कुला मामा'! 12 मिनिटांच्या माहितीपटातून उलगडणार कोरकू आदिवासींच्या सहजीवनाची कहाणी
मेळघाटातील कोरकू आदिवासी समुदाय (Korku Tribe Community) वाघाला (Tiger) हिंस्र प्राणी नव्हे, तर कुला मामा मानतात. ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 3:29 PM IST
अमरावती : वाघ म्हटलं की, अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. मात्र, मेळघाटातील घनदाट जंगलात वाघांच्या सान्निध्यात पिढ्यान्पिढ्या जीवन जगणारा कोरकू आदिवासी समुदाय वाघाकडं हिंस्र प्राणी म्हणून न पाहता त्याला आदरानं 'कुला मामा' मानतो. या श्रद्धेमागील नातं, जंगलाशी जुळवून घेतलेली जीवनशैली आणि मानव-वन्यजीव सहजीवनाची अनोखी संकल्पना माहितीपटाच्या माध्यमातून जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न पुण्यातील फिल्म मेकिंग अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी करत आहेत. त्यांच्या याच प्रयत्नांसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट.
12 मिनिटांचा माहितीपट : पुण्यातील अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या फिल्म मेकिंग अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी अथर्व ताकपिरे, शिवम पगारे, अनिकेत कदम, आदित्य डेरे आणि रयान खान हे पाच जण या प्रकल्पाच्या निमित्तानं सलग आठवडाभर मेळघाटात मुक्कामी होते. या काळात त्यांनी आदिवासी समाजाचे जीवन, संस्कृती आणि निसर्गाशी असलेलं नातं समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांनी मेळघाटातील चिखलदरा, सेमाडोहसह परिसरातील लहान-मोठ्या गावांना भेटी दिल्या. स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला, अनेकांच्या मुलाखती घेतल्या आणि परिसराचं चित्रीकरणही केलं. त्यांचे हे सारे प्रयत्न 12 मिनिटांच्या माहितीपटाद्वारे समोर येणार आहेत.
वाघाला मामा मानण्यामागची भावना जगासमोर यावी : मेळघाटातील आदिवासी समाजाची संस्कृती आणि जीवनमान याविषयी बाहेरील जगाला फारशी माहिती नाही. त्यामुळं या समाजाची कहाणी जगासमोर आणण्याची कल्पना मनात आली. वाघासारख्या वन्य प्राण्याला कोरकू समाज 'कुला मामा' का म्हणते? त्याच्याशी कौटुंबिक नात्याप्रमाणे जवळीक कशी जोडतो? जंगलात राहून वाघासोबत आपलं जीवन कसं जगतो? या सर्व गोष्टी जाणून घेण्याची उत्सुकता होती. जंगलाचं आणि पर्यायाने आपल्या अस्तित्वाचं रक्षण करणारा वाघ हा आपलाच आहे, अशी भावना मेळघाटातील आदिवासी बांधवांमध्ये पाहायला मिळाली. शिक्षण आणि आधुनिक संधींपासून काही प्रमाणात दूर राहिलेल्या या समाजानं निसर्गाच्या सान्निध्यात जगण्याची स्वतःची पद्धत विकसित केली. त्यातून इतरांनाही शिकण्यासारखं बरंच काही आहे. हीच जीवनपद्धती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही माहितीपटाची संकल्पना आमच्या शिक्षकांपुढे मांडली. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या माध्यमातून आम्ही पाचजण या प्रकल्पासाठी मेळघाटात दाखल झालो, असं अथर्व ताकपिरे याने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. पुण्याहून मेळघाटात येऊन घनदाट जंगलात वसलेल्या गावांमध्ये चित्रीकरण करणं आव्हानात्मक होतं. मात्र, स्थानिक नागरिकांसह अनेकांनी सहकार्य केल्यामुळं हे काम पूर्ण करता आलं, असंही अथर्वने सांगितलं.
मानव-वन्यजीव सहजीवनाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न : मूळचा नाशिकचा रहिवासी असलेला शिवम पगारे या प्रकल्पाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच मेळघाटात आला. या वास्तव्यात स्थानिक नागरिकांकडून वाघ आणि इतर वन्य प्राण्यांविषयीचे अनेक अनुभव आणि कथा ऐकायला मिळाल्याचं त्यानं सांगितलं. जंगलाच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचं जीवन आणि वन्यजीवांशी असलेला त्यांचा संबंध जवळून समजून घेण्याची संधीही त्याला मिळाली. माणसांनी वन्य प्राण्यांसोबत जगायला शिकलं पाहिजे. त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये. आपण आपल्या जगण्याच्या मर्यादा निश्चित केल्या आणि वन्य प्राण्यांच्या जीवनात अडथळे निर्माण केले नाहीत, तर मानव आणि वन्यजीव दोघांनाही शांततेत जगता येईल. सहजीवनाचा हाच संदेश माहितीपटातून देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचं शिवम पगारे याने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
घनदाट जंगलात वाघाच्या शोधाचा अनुभव वेगळाच : हैदराबादचा रहिवासी असलेला रयान खान हा फोटोग्राफर आणि फिल्ममेकर आहे. मेळघाटातील जंगलात वाघाचं छायाचित्र टिपण्याची त्याला विशेष उत्सुकता होती. मात्र, घनदाट जंगल आणि वाघाचा नैसर्गिक अधिवास यामुळं अनेक प्रयत्न करूनही त्याला वाघाचं प्रत्यक्ष दर्शन घडलं नाही. मेळघाटच्या जंगलात मोठ्या संख्येने वाघ असल्यामुळं एखादा वाघ नक्कीच पाहायला मिळेल, असं वाटलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात ते शक्य झालं नाही, असं रयान खान याने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
आदिवासी संस्कृती जाणून घेण्यासाठी अनेकांशी संवाद : मेळघाट आणि तेथील आदिवासी बांधवांचं जीवन अधिक जवळून समजून घेण्यासाठी या विद्यार्थ्यांनी विविध स्तरांतील नागरिकांशी संवाद साधला. परिसरात कार्यरत असलेल्या निसर्गप्रेमी संघटना, वनविभागाचे अधिकारी, आदिवासी समाजातील जाणकार व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्याकडून त्यांनी माहिती घेतली. याशिवाय आदिवासी समाजात श्रद्धेचं स्थान असलेले मांत्रिक, भूमका आणि अंगणवाडी सेविका यांच्याशीही संवाद साधून मेळघाटातील संस्कृती, परंपरा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आठवडाभर केलेलं चित्रीकरण, स्थानिक नागरिकांच्या मुलाखती आणि प्रत्यक्ष अनुभव हे आमचे प्रयत्न आता बारा मिनिटांच्या माहितीपटाद्वारे योग्य पद्धतीने सर्वांसमोर आणण्याचा प्रयत्न उत्कृष्ट ठरेल, असा विश्वास अथर्व ताकपिरे यानं व्यक्त केला.
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