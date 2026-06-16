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मायनिंगसाठी ड्रोन सर्वेक्षणाला आजगावात ग्रामस्थांचा विरोध; ड्रोनची तोडफोड, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की

आजगाव येथे मायनिंगसाठी (खाणकाम) करण्यात येणाऱ्या ड्रोन सर्वेक्षणाला स्थानिक ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केलाय. जाणून घ्या, सविस्तर प्रकरण

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कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 3:24 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 3:42 PM IST

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सिंधुदुर्ग : एकीकडं सिंधुदुर्गला इकोसेन्सिटिव्ह जिल्हा घोषित करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. दुसरीकडं जिल्ह्यातील लोकांच्या माथी प्रदूषणकारी प्रकल्प माथी मारायचं धोरण सरकारकडून राबवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आजगाव-धाकोरा परिसरातील ग्रामस्थांनी केला आहे.

कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की: आजगाव येथे सोमवारी सायंकाळी एका खासगी कंपनीकडून माइनिंग (खाणकाम) ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू होतं. याला ग्रामस्थांनी विरोध करत सर्वेक्षण हाणून पाडले. तसेच, सर्वेक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ड्रोनचे नुकसान केल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की झाल्याचंही ग्रामस्थांनी सांगितलं. या घटनेनंतर उशिरापर्यंत गावात तणावपूर्ण वातावरण होतं. त्यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. ग्रामस्थांच्या उद्रेकामुळं गावात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. मंगळवारी सकाळी या घटनेची माहिती तालुकाभर पसरल्यानंतर आजगावात ग्रामस्थांची गर्दी वाढू लागली. त्यामुळं प्रशासनानं पोलीस बंदोबस्तात आणखी वाढ केली आहे.

कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की (ETV Bharat Reporter)

खाजगी कंपनीला वरिष्ठ स्तरावरून सर्वेक्षणाचे आदेश : तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहिती दिली. मात्र, ड्रोनची तोडफोड किंवा कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन झाल्याच्या घटनेबाबत आपल्याला कोणतीही अधिकृत माहिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, माइनिंगसंदर्भातील काम करणाऱ्या एका खासगी कंपनीला वरिष्ठ स्तरावरून सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार हे सर्वेक्षण सुरू असून, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील सुमारे 21 गावांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केलं जाणार असल्याचं काही सरपंचांनी सांगितलं.

मायनिंगविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र होणार? : मात्र, या सर्वेक्षणाबाबत स्थानिक प्रशासन किंवा ग्रामस्थांना पूर्वकल्पना देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण केलं जात असल्यानं ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. मायनिंगविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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Last Updated : June 16, 2026 at 3:42 PM IST

TAGGED:

माइनिंग सर्वेक्षण
खाणकाम
MINING SURVEY
AJGAON DHAKORA VILLAGERS
MINING SURVEY

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