अजय गौतम साई चरणी नतमस्तक; साईबाबांविषयी केलेल्या विधानाबद्दल मागितली माफी; न्यायालयातही लेखी माफीनामा सादर

अजय गौतम (Ajay Gautam) यांनी साईबाबांविषयी केलेल्या विधानाबद्दल शिर्डीत साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत माफी मागितली आहे. तसेच त्यांनी न्यायालयात लेखी माफीनामा सादर केला.

Ajay Gautam
अजय गौतम साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read
शिर्डी : शिर्डीच्या साईबाबांबद्दल सोशल मीडियासह काही माध्यमांवर अपप्रचार करणारे अजय गौतम (Ajay Gautam) यांनी अखेर साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत माफी मागितली. शिर्डी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेत त्यांनी साईभक्तांचीही क्षमा मागितली. आता साईबाबांची बदनामी थांबवण्यासाठी ते स्वतः प्रयत्न करणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केलाय.

न्यायालयात केला लेखी माफीनामा सादर : दिल्ली येथील अजय गौतम यांनी साईबाबांविरोधात केलेल्या बदनामीकारक विधानाच्या पार्श्वभूमीवर साईबाबा संस्थाननं राहाता न्यायालयात अजय गौतम आणि अन्य काही जणांविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी दावा दाखल केला. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान बुधवारी अजय गौतम न्यायालयात हजर राहिले. "मी साईबाबांविषयी सोशल मीडियावर पसरलेल्या चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवून भ्रमित झालो होतो आणि त्याच प्रभावाखाली चुकीचं विधान केलं. आता सत्य लक्षात आल्यानंतर माझ्या मनात पश्चात्ताप आहे," असं नमूद करत त्यांनी न्यायालयात लेखी माफीनामा सादर केला आहे.

प्रतिक्रिया देताना अजय गौतम (ETV Bharat Reporter)

अजय गौतम यांनी मागितली माफी : राहाता न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर साई संस्थानचे माजी विश्वस्त आणि सल्लागार वकील अ‍ॅड. मोहन जयकर यांच्यासोबत अजय गौतम शिर्डीत आले. त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेत दुपारच्या आरतीस उपस्थिती दर्शवली. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या समाधीसमोर नतमस्तक होत आपल्या विधानाबद्दल क्षमा मागितली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर अजय गौतम यांनी साईबाबा मंदिर परिसरात पत्रकार परिषेद घेतली. त्यात ते म्हणाले "मी 1995 साली साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो होतो. पण अलीकडच्या काळात सोशल मीडियावर साईबाबांविषयी अनेक चुकीच्या बातम्या आणि अफवा पाहून मी भ्रमित झालो. त्यामुळं काही विधाने केली. जी पूर्णपणे चुकीची होती. साईबाबांविषयी सत्य जाणून घेतल्यानंतर माझी चूक लक्षात आली. माझ्या विधानामुळं करोडो साईभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्या, त्याबद्दल मी सर्वांची मन:पूर्वक माफी मागतो. आता यापुढे साईबाबांची बदनामी करणाऱ्यांना थांबवण्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईन आणि साईबाबांच्या शिकवणीचा प्रसार, प्रचार करणार आहे."

शंकराचार्य यांना अनुभव सांगणार : "शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्या उपस्थितीत 2014 साली धर्म संसद झाली. त्यावेळी 13 अखड्याचे चार शंकराचार्य उपस्थिती होते. त्यावेळी सर्वांनी मिळून साईबाबांविषयी एक प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र आज मला साईबाबाचा आलेला अनुभव मी आताच्या शंकराचार्य यांना सांगणार आहे. साईबाबांविषयी अपप्रचार केला जात आहे. साईबाबांच्या मंदिरात होणाऱ्या पूजा अर्चना सर्व हिंदू परंपरेनुसार केल्या जातात. सोशल मीडिया कधीही साईबाबांच्या भक्तांना साई बाबांपासून दूर करू शकत नाही. मात्र साईबाबांविषयी सुरू असलेला अपप्रचार आता थांबवण्यासाठी मी स्वतःता पुढाकार घेणार आहे," असं अजय गौतम यांनी सांगितलं.

साईबाबांची बदनामी करणाऱ्या लोकांवर कारवाई : शिर्डी साईबाबांविषयी सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्या विरोधात आज पहिल्यांदा साई संस्थानला यश आलय. आतापर्यंत अनेक अधिकारी साई संस्थानला लाभले. मात्र आतापर्यंत साईबाबांची बदनामी करणाऱ्या लोकांवर ठोस कारवाई झाली नव्हती. गेल्या काही दिवसांपूर्वी साईबाबांविषयी चुकीचं विधान करणाऱ्या अजय गौतमसह अन्य जणांविरुद्ध राहाता न्यायालयात साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्यावतीनं दिवाणी आणि फौजदारी दावा दाखल केला होता. आज अखेर साईबाबा संस्थानला यश आलं असल्यानं संस्थानचे सर्वत्र कौतुक केलं जातय.

