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संभाजीनगरात हायव्होल्टेज ड्रामा! 25 हजारांच्या नोकरीसाठी ऑनलाइन परीक्षा, पण केंद्रावर संगणकच नाही; अखेर लेखी परीक्षा!

विमानतळावर महिन्याला 25 हजार रुपये पगाराची नोकरी देण्याचं आमिष दाखवणारी जाहिरात दीड महिन्यापूर्वी NIA कंपनीकडून प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 6:39 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : विमानतळावर 25 हजार रुपये पगाराची नोकरी मिळणार असल्याच्या जाहिरातीला भुलून राज्यभरातील शेकडो विद्यार्थी रविवारी संभाजीनगरातील परीक्षा केंद्रावर पोहोचले. मात्र ठरलेल्या वेळेत परीक्षा सुरू न झाल्याने फसवणुकीच्या संशयातून विद्यार्थ्यांनी गोंधळ घातला. परीक्षा प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली. दरम्यान, युवासेना पदाधिकारी आदित्य दहीवाल यांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधून शहानिशा केल्यानंतर परीक्षा अधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आणि विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरळीत पार पडली.

विमानतळ नोकरी भरती परीक्षेबाबत गोंधळ (ETV Bharat)

महिना 25 हजारांच्या नोकरीची जाहिरात : वास्तविक, विमानतळावर महिन्याला 25 हजार रुपये पगाराची नोकरी देण्याचं आमिष दाखवणारी जाहिरात दीड महिन्यापूर्वी NIA (नॅशनल एव्हिएशन सर्व्हिस प्रा. लि.) कंपनीकडून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेची परीक्षा 9 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचं जाहिरातीत नमूद करण्यात आलं होतं. जाहिरात पाहून राज्यभरातील अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला.

आज रविवारी (9 ऑगस्ट) छत्रपती संभाजीनगर शहरातील उस्मानपुरा परिसरातील एका शाळेत राज्यभरातून शेकडो परीक्षार्थी दाखल झाले. सकाळी 11:30 वाजता परीक्षार्थींनी केंद्रावर हजर राहावे आणि 12:30 वाजता परीक्षा सुरू होईल, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, दुपारी 1 वाजेपर्यंत परीक्षा सुरू न झाल्यानं काही विद्यार्थ्यांनी फसवणूक झाल्याचा आरोप करत गोंधळ घातला. परिस्थिती चिघळल्याने पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली.

ऑनलाइन परीक्षा मात्र संगणकच नाही : या भरतीमध्ये कस्टमर सर्व्हिस असोसिएट पदासाठी 12 वी उत्तीर्ण अशी शैक्षणिक पात्रता ठेवण्यात आली होती. एकूण 4103 पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले होते. अर्जदारांकडून परीक्षा शुल्क म्हणून 500 ते 700 रुपये आकारण्यात आलं होतं. परीक्षा केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षा होणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्रावर संगणकांची व्यवस्था नसल्याचं विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आलं. तसेच विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या प्रवेशपत्रावर परीक्षा क्रमांकही नमूद करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे संगणक नसताना ऑनलाइन परीक्षा कशी होणार आणि लेखी परीक्षा घेतली जाणार असल्यास त्याची व्यवस्था काय? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. परीक्षा प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त करत विद्यार्थ्यांनी गोंधळ घातल्यानं काही काळ परीक्षा केंद्रावर तणावाचं वातावरण निर्माण झालं.

परीक्षा अखेर सुरळीत पार पडली : गोंधळाची माहिती मिळताच युवासेना पदाधिकारी आदित्य दहीवाल परीक्षा केंद्रावर पोहोचले. या भरती प्रक्रियेसाठी सी.टू एक्सप्लोरर कंपनीला परीक्षा घेण्याचं काम देण्यात आल्याची माहिती यावेळी समोर आली. काही विद्यार्थ्यांनी अचानक गोंधळ घातल्याने परीक्षा सुरू करण्यास विलंब झाल्याचे सांगण्यात आलं.

दरम्यान, युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली येथील संबंधित विभागाशी संपर्क साधला. त्यावेळी ही परीक्षा अधिकृत असून देशभरात परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेण्यात आली, अशी माहिती युवासेना पदाधिकारी आदित्य दहीवाल यांनी दिली. परीक्षा केंद्रावर एका वेळी 200 विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची क्षमता असून, त्यानुसार नियोजन करण्यात आलं होतं, अशी माहिती परीक्षा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी दिली.

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छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ नोकरी
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