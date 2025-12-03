ETV Bharat / state

ऐरोली-कळवा काॅरिडाॅर बाधितांचे पुनर्वसनाचे करारपत्र केल्याशिवाय सर्वेक्षण करू देणार नाही - जितेंद्र आव्हाड

ऐरोली-कळवा कॉरिडॉर या कामामध्ये बाधित भोलानगर व शिवाजीनगर येथील प्रकल्प बाधितांचं पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याबाबत पालिका आयुक्तांनी जितेंद्र आव्हाड यांना पत्र पाठवलं आहे.

Jitendra Awhad
जितेंद्र आव्हाड (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 8:14 PM IST

ठाणे : "कल्याणहून ट्रान्सहार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ठाणे स्टेशनला न येता थेट नवी मुंबई गाठण्यासाठी नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत ऐरोली ते कळवा काॅरिडाॅर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या काॅरिडाॅरला आपला विरोध नाही. पण, या काॅरिडाॅरसाठी भोलानगर, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर येथील 786 झोपड्या बाधित होणार आहेत. मात्र, या भागातून रेल्वेचे तीन मार्ग (रूळ) जाणार असल्यानं उर्वरित हजारो झोपडीधारकांना प्रवासापासून सर्वच समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळंच येथील सर्वच झोपडीधारकांचे एकत्रित पुनर्वसित करावं; त्यासाठीचं करारपत्र आधी करावं, तरच या भागातील सर्वेक्षण आणि इतर कामं करू देऊ. अन्यथा, कोणत्याही प्रकारचं साह्य करणार नाही," असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे. त्यामुळं आधीच उशीर झालेला हा प्रकल्प आणखी अडचणीत येणार अशी चिन्ह दिसू लागली आहेत.

हजारो कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न : मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा 3 मधील ऐरोली-कळवा कॉरिडॉर (3.00 कि.मी.) या कामामध्ये बाधित भोलानगर व शिवाजीनगर येथील प्रकल्प बाधितांचं पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याबाबत पालिका आयुक्तांनी जितेंद्र आव्हाड यांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात सर्वेक्षण करण्याबाबत माहिती दिली असली तरी पुनर्वसन कुठं आणि कसं करणार, याबाबत स्पष्टता नसल्यानं हजारो कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळंच हा प्रकल्प जात असलेल्या कळवा मुंब्रा भागाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हे आक्रमक झाले आहेत. "या एलिव्हेटेड रेल्वे काॅरिडाॅरचं काम आम्ही 2017 पासून अडवून ठेवलं होतं. हे काम अडविण्यामागे येथील साडेतीन हजार झोपडीधारकांचे पुनर्वसन हे मुख्य कारण आहे. कारण, या ठिकाणी वास्तव्यास असणारे बहुतांशी लोक हे हातावर कमावणारे आहेत. या झोपड्यांमधील महिला धुणीभांडी करून उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यामुळं जर त्यांचं पुनर्वसन इतरत्र कुठंही झालं तर ही मंडळी जगूच शकणार नाही. या लोकांना कुठल्याप्रकारे उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी आपली चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण, हे पुनर्वसन इतरत्र करण्यास आमचा विरोध आहे. आता ठाणे महानगर पालिकेकडून जरी पत्र आलं आहे. तरी जोपर्यंत लेखी आश्वासन दिलं जात नाही. तोपर्यंत आपण या भागात सर्वेक्षणही होऊ देणार नाही," असं जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं.



हजारो झोपड्या होणार बाधित पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर : या परिसरात साडेतीन हजारांच्या आसपास झोपड्या आहेत. त्यामध्ये 786 झोपड्या प्रत्यक्ष बाधित होत आहेत. मात्र, हजारो झोपडीधारकांना जाण्या-येण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. आतापर्यंत या भागात अनेक रेल्वे अपघात झाले असून त्यामध्ये अनेकांना जीव गमवावे लागले असून किती तरी जणांना अपंगत्व आले आहे. या परिसरात नागरी सुविधांची तर बोळवणच केली जात आहे. या भागातून तीन रेल्वे मार्ग जाणार असल्यानं स्थानिकांचा या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध आहे. म्हणूनच आपण एकत्रित पुनर्वसनाची मागणी करीत आहोत. पण, हे पुनर्वसन कसं आणि कुठं करणार, याची कोणतीही स्पष्टता शासनानं दिलेली नाही. ही स्पष्टता ठाणे महानगरपालिका देऊ शकणार नाही. एकीकडे ठाणे महानगर पालिकेला कचऱ्यासारख्या समस्येवर तोडगा काढणं शक्य होत नाही. ती पालिका या पुनर्वसनबाबत काय स्पष्टता देणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळं झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कसं आणि कुठं करणार, याबाबत शासनानं स्पष्टता दिली तरच काम करू दिलं जाईल; अन्यथा, कोणत्याही प्रकारचे साह्य करणार नाही. दरम्यान, ज्या परिसरात रेल्वेचा हा प्रकल्प होत आहे, तिथे सरकारी मालकीचे/शासनाचे अनेक भूखंड आहेत. या भूखंडांवर इमारत बांधून पुनर्वसन करावं. त्यासाठी झोपडीधारकांना लेखी पत्र देऊन करारपत्र करावं, अशी मागणी स्थानिकांनी आणि आव्हाड यांनी केली आहे.

ऐरोली ते कळवा काॅरिडाॅर
ठाणे
पुनर्वसन
जितेंद्र आव्हाड
JITENDRA AWHAD

संपादकांची शिफारस

