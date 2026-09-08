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नागपुरातील हवेची गुणवत्ता सुधारली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं घोषित केलेल्या 'स्वच्छ वायू सर्वेक्षणा'त नागपूर दहाव्या स्थानी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं घोषित केलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात नागपूर दहाव्या स्थानी आहे.

Air quality Nagpur city
नागपुरातील हवेची गुणवत्ता दर्शवणारे छायाचित्र (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 6:49 AM IST

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नागपूर - शहरातील (वायू) हवेच्या गुणवत्तेबाबत केंद्र सरकारच्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणाचा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल समोर आलेला आहे. ज्यात नागपूर शहरानं 10 वं स्थान पटकावलं आहे. या यादीमध्ये देशभरातील 22 शहरांचा समावेश असून, लखनऊ शहराचा पहिला क्रमांक लागला आहे, तर स्वच्छ शहरांच्या यादीमध्ये अग्रस्थानी असलेलं इंदोर शहराला स्वच्छ वायू गुणवत्तेच्या या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागले आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील एकूण 4 शहरांची वर्णी लागली आहे.

Air quality Nagpur city
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं घोषित केलेली यादी (Central Pollution Control Board)

ठाणे शहर सातव्या, तर नवी मुंबई 9 व्या स्थानी आहे. याशिवाय पुणे शहर 12 व्या क्रमांकावर आहे. नागपूर शहरातील वाढतं शहरीकरण, वाहनांची वाढती संख्या आणि अनियंत्रित बांधकामांमुळंच वायू प्रदूषणाचं आव्हान अद्याप कायम असलं तरीही प्रदूषण नियंत्रणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांमुळं नागपूर शहरानं राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

Air quality Nagpur city
नागपूर मनपा (ETV Bharat Reporter)

नागपूरचा राष्ट्रीय स्तरावर 10 वा क्रमांक - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (CPCB) घोषित केलेल्या 'स्वच्छ वायू सर्वेक्षण - 2026' च्या निकालांमध्ये नागपूर शहरानं उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीमध्ये (Category-I) नागपूरनं 183.8 गुणांसह राष्ट्रीय स्तरावर 10 वा क्रमांक मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये नागपूरनं तिसरा क्रमांक पटकावून राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

TAGGED:

CLEAN AIR SURVEY 2026
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
NAGPUR AQI
नागपूर हवा गुणवत्ता
NAGPUR AIR QUALITY

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