दिवाळीत हवेची गुणवत्ता खालावली, मुंबईकरांची आरोग्यविषयक चिंता वाढली!

दिवाळीत मागील पाच-सहा दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात फोडल्या जाणाऱ्या फटाक्यांच्या धुरामुळं हवेतील प्रदूषण वाढलं आहे.

Air quality deteriorated during Diwali, increasing health concerns among Mumbaikars!
दिवाळीत हवेची गुणवत्ता खालावली, मुंबईकरांची आरोग्यविषयक चिंता वाढली! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 6:56 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 8:48 PM IST

मुंबई : सध्या मुंबईसह देशभर दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. दिवाळीचा सण म्हटलं की, प्रकाशोत्सव, रोषणाई, अतिषबाजी आणि फटाके हे ओघानं आलंच. फटाके फोडण्यास न्यायालयानं रात्री बारा वाजेपर्यंत मुभा दिली आहे. पण, या फटाक्यामुळं मोठ्या प्रमाणात हवेतील प्रदूषण होत असल्याचं समोर आलं आहे. एकीकडे मुंबईत हवेतील गुणवत्तेचा दर्जा खालावला आहे. तर दुसरीकडे आता दिवाळीत मागील पाच-सहा दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात फोडल्या जाणाऱ्या फटाक्यांच्या धुरामुळं हवेतील प्रदूषण वाढलं आहे. परिणामी यामुळं मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात विविध आजारांना सामोरं जावं लागत आहे. यामध्ये श्वसनाचा त्रास, घसा खवखवणे तसंच दमा असणाऱ्या व्यक्तींना या प्रदूषणाचा त्रास जाणवत आहे.



वर्षभरातील प्रदूषणापेक्षा दिवाळीत प्रदूषण जास्त : दरम्यान, सध्या दिवाळीचा सण मुंबई मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जात आहे. दिवाळीत जसा कंदील, प्रकाश, रोषणाई असते तसंच फटाक्यांची अतिषबाजी देखील पाहायला मिळते. वर्षभर दिवाळीची फटाके वाजवण्यासाठी सगळेच आतुरतेनं वाट बघत असतात. मागील पाच-सहा दिवसांपासून दिवाळीचा सण सुरू आहे. परंतु या दिवाळीच्या सणात मोठ्या प्रमाणात फटाके वाजवले जात असल्यामुळं फटाक्यांच्या धुरामुळं मुंबईत मोठे हवेचे प्रदूषण झाल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, एका वर्षभरात जेवढे प्रदूषण होत नाही, तेवढे दिवाळीच्या पाच-सहा दिवसात फटाक्यामुळं हवेचे प्रदूषण होत असल्याचं आरोग्य तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

डॉ. अविनाश भोंडवे, आरोग्यतज्ज्ञ (ETV Bharat Reporter)

मुंबईतील हवेची गुणवत्ता घसरली : गेल्या पाच सहा दिवसांपासून मुंबईतील हवेतील गुणवत्ता खालवली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) च्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील विविध भागात हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावली आहे. परिणामी ही चिंतेची बाब असून यामुळं सध्याचे हे मुंबईतील वातावरण हे आरोग्यास धोकादायक असल्याचx सुद्धा आरोग्यतज्ज्ञांचा दावा आहे. सध्या हिवाळ्याला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळं काही भागात सकाळचे दाट धुके असते. वाऱ्याचा वेग मंदावल्यामुळं हवेतील बारीक कण हे विरघळून जात नाहीत. परिणामी हवेतील प्रदूषण वाढून हवेतील गुणवत्ता खालवली आहे. याचा परिणाम म्हणजे लोकांना श्वसनाचा त्रास, घसा खवखवणे आदी आजारांचा सामना करावा लागत आहे.


प्रदूषणाचा सामना कसा करायचा? : मुंबईतील कारखाने, कंपनी यातून निघणारा धूर तसंच गाड्यांच्या इंजिनधून निघणारे धूर यामुळं हवेचे प्रदूषण होत आहे. तसंच मुंबईत मोठ्या प्रमाणात जी बांधकामं सुरू आहेत. या बांधकामातून मोठ्या प्रमाणात धुळीचे बारीक कण हवेत मिसळतात. त्यामुळं लोकांना श्वसनाचा त्रास, घशाचा त्रास जाणावत आहे. हवेतील प्रदूषणामुळं होणारे आजार टाळण्यासाठी लोकांनी बाहेर पडताना तोंडाला मास्क सातत्यानं लावावं. गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळावं. तसंच जिथं बांधकाम सुरु आहे, तिथं देखील जाणं टाळावं. याशिवाय, गाड्यांचे इंजिन वेळेवर बदलावं, असा सल्ला आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी दिला आहे.

Last Updated : October 23, 2025 at 8:48 PM IST

मुंबई
दिवाळी
हवेची गुणवत्ता
आरोग्य
AIR QUALITY

