एअर इंडियाचे मुंबई-लंडन विमान अचानक माघारी बोलावले; 300 प्रवासी सहा तासांपासून ताटकळत
लंडनमधील हीथ्रो विमानतळाच्या दिशेनं झेपावण्याआधी या विमानात तांत्रिक समस्या दिसून आल्याने रेड सिग्नल दाखवण्यात आला.
Published : November 8, 2025 at 12:58 PM IST
मुंबई : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सकाळी 6:30 वाजता लंडनसाठी उड्डाण घेणारे एअर इंडियाचे (AI 129) विमान धावपट्टीवरून अचानक माघारी बोलावण्यात आले. लंडनमधील हीथ्रो विमानतळाच्या दिशेनं झेपावण्याआधी या विमानात तांत्रिक समस्या दिसून आल्याने रेड सिग्नल दाखवण्यात आला. पूनर्नियोजित वेळेनुसार हे विमान दुपारी 1 वाजता मार्गस्थ होणार असलं, तरी सुमारे 300 प्रवासी पहाटेपासून सहा तासांपासून ताटकळत थांबले आहेत.
विमान मुंबई-लंडन मार्गावरील प्रमुख सेवेपैकी एक : एअर इंडियाच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तांत्रिक कारणांमुळं उड्डाणास विलंब झाला असून, दुपारी 1 वाजता पुनर्नियोजित वेळेत हे विमान टेक-ऑफ करेल. एअर इंडियाचे (AI 129) हे विमान मुंबई-लंडन मार्गावरील प्रमुख सेवेपैकी एक आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार हे विमान सकाळी 6:30 वाजता उड्डाण घेणार होते. सुरुवातीला बोर्डिंगसाठी अर्धा तास उशीर असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यानंतर काही वेळानं प्रवाशांना विमानात प्रवेश देण्यात आला. परंतु, अचानक तांत्रिक समस्या उद्भवल्यामुळं टेक-ऑफला रेड सिग्नल देण्यात आला. त्यानंतर हे विमान धावपट्टीवरून माघारी बोलावण्यात आले आणि प्रवाशांना पुन्हा खाली उतरवण्यात आले.
नेमकं काय घडलं? : एअर इंडियाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, "मुंबई ते लंडन फ्लाइट AI129 आज सकाळी विमानतळावरून निघाल्यानंतर काही मिनिटांतच तांत्रिक बिघाडाच्या संशयामुळं परत पार्किंग बेमध्ये आणावी लागली. विमान पुशबॅक झाल्यानंतर लगेचच ही समस्या समोर आल्यामुळं प्रवाशांना तात्काळ खाली उतरवण्यात आले. सध्या विमानाची सखोल तपासणी सुरू आहे. वैमानिक आणि केबिन क्रू यांच्या ड्युटी वेळेची मर्यादा (FDTL) नियमांनुसार संपुष्टात आल्याने ते लगेच विमान चालवू शकणार नाहीत. परिणामी नवीन क्रूची व्यवस्था करावी लागत असून, प्रवाशांना लंडनला पोहोचण्यास उशीर होणार आहे. एअर इंडियाच्या ग्राउंड स्टाफकडून प्रवाशांची काळजी घेतली जात असून, त्यांना जेवण व इतर सुविधा पुरवल्या जात आहेत. प्रवाशांना लवकरात लवकर गंतव्यस्थानी पोहोचवण्यासाठी कंपनीचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनपेक्षित परिस्थितीमुळं प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल खेद आहे. एअर इंडियासाठी प्रवाशांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे," असं स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा :