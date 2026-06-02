मुंबईतील 'एअर इंडिया' इमारत राज्य शासनाच्या ताब्यात; दुरुस्तीनंतर होणार शासकीय वापर!
सार्वजनिक बांधकाम विभागानं निधी अदा केल्यानंतर इमारतीचा ताबा शासनाकडे आला.
Published : June 2, 2026 at 8:44 PM IST
मुंबई : मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील ऐतिहासिक 'एअर इंडिया' इमारत मंगळवारी (दि.2) अधिकृतपणे महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळानं 8 सप्टेंबर 2023 रोजी या इमारतीच्या खरेदीस मान्यता दिली होती. त्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करत राज्य शासनानं 'एअर इंडिया असेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन' (AIAHL) कडून 1,601 कोटी रुपये मोजून ही इमारत संपादित केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागानं निधी अदा केल्यानंतर इमारतीचा ताबा शासनाकडे आला.
अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश : इमारतीच्या हस्तांतरणानंतर मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. तसंच शासकीय कार्यालये स्थलांतरित करण्यापूर्वी इमारतीची सखोल स्ट्रक्चरल तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी. त्यानंतरच अंतर्गत सजावट आणि इतर कामांना सुरुवात करावी, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या कामांमध्ये गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचे निर्देश देतानाच दीर्घकालीन टिकाऊपणावर भर देण्यात यावा, असं शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितलं. तसंच विद्युत यंत्रणा, फिटिंग्ज आणि इतर तांत्रिक सुविधा उच्च दर्जाच्या असाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास : इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे महाराष्ट्राच्या वैभवाला साजेसं सुशोभीकरण करण्यात यावं. यासाठी देशातील नामांकित वास्तुविशारद आणि तज्ज्ञ संस्थांचं मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचनाही शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या आहेत. याचबरोबर, राज्यभरातून मंत्रालयीन कामांसाठी मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांची सोय, सुरक्षितता आणि सुलभता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व कामं वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यताही तातडीने देण्याचे निर्देश शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, या इमारतीमुळं राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांसाठी प्रशस्त आणि आधुनिक जागा उपलब्ध होणार असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. तसंच शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी याला महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा टप्पा असल्याचं म्हटलं आहे.
