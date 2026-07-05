आषाढी वारीत यंदा प्रथमच एअर अॅम्ब्युलन्सची सुविधा; वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी आरोग्य विभाग सज्ज
यंदाच्या आषाढी यात्रेसाठी पालखी मार्गावर 353 रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात येणार असून, अत्यावश्यक रुग्णांसाठी प्रथमच एअर अॅम्ब्युलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
Published : July 5, 2026 at 7:45 AM IST
पंढरपूर : आषाढी वारी काळात पंढरपूर इथं यावर्षी आरोग्य विभागाच्या वतीने गंभीर रुग्णांसाठी प्रथमच एअर अॅम्ब्युलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पालखी मार्गावर 215 बाईक अॅम्ब्युलन्स ची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांची आढावा बैठक : वास्तविक, 25 जुलै रोजी होणाऱ्या आषाढी एकादशी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. या अनुषंगानं कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालयात राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी (4 जुलै) आढावा बैठक घेतली. आषाढी यात्रेसाठी पालखी सोहळ्यासह लाखो वारकरी पंढरपुरात दाखल होत असतात. पालखी मार्गासह पंढरपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्यानं भाविकांना तातडीने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनानं विशेष नियोजन केलं आहे.
यात्रेदरम्यान सुसज्ज रुग्णवाहिका आणि बाईक अॅम्ब्युलन्सची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच, यंदापासून अत्यावश्यक रुग्णांसाठी प्रथमच एअर अॅम्बुलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
आषाढी यात्रेत वारकऱ्यांसाठी 353 रुग्णवाहिका : आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पालखी मार्ग व मुक्कामस्थळी वारकरी भाविकांना पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, "वारकरी घरातून वारीसाठी निघाल्यापासून ते सुखरूप घरी परतेपर्यंत आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. वारी कालावधीत 'आरोग्य संपन्न वारी' आणि 'वारी सहाय्य' या उपक्रमांतर्गत पालखी मार्गावर वारकऱ्यांना तत्काळ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रत्येक आरोग्य कर्मचारी आणि आशा सेविकेमार्फत आवश्यक माहिती व मदत पुरविण्यात येईल."
यंदाच्या यात्रेसाठी पालखी मार्गावर 353 रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात येणार असून, अत्यावश्यक रुग्णांसाठी प्रथमच एअर अॅम्ब्युलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच दिंडी प्रमुखांना प्राथमिक उपचार किटचं वाटप करण्यात येणार आहे. वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी 3 हजार 87 वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी, फिरते आरोग्य पथक आणि 302 तज्ज्ञ डॉक्टर कार्यरत राहणार आहेत.
बैठकीनंतर मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट देऊन आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. रुग्णालयातील स्वच्छतेची पाहणी केली, रुग्णांशी संवाद साधून त्यांना मिळणाऱ्या उपचारांची माहिती घेतली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.