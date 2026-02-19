इम्तियाज जलील यांच्याकडून मोहन भागवत यांची कसाबशी तुलना; भाजपा नेत्यांचं प्रत्युत्तर, 'त्यांचं डोकं भ्रष्ट झालंय'
महाराष्ट्र सरकारनं 5 टक्के मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. यावर एआयएमआयएमच्या नेते इम्तियाज जलील यांनी फडणवीस सरकारवर टीका केली.
Published : February 19, 2026 at 10:43 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर -
आरक्षण मागणं म्हणजे डोके फोडण्यासारखं - "यांच्याकडं आरक्षण मागणं म्हणजे दगडावर डोक फोडण्यासारखी भाजपा सरकारची अवस्था आहे. आजपर्यंत समित्यांनी दिलेल्या अहवालात मुस्लिम समाज शैक्षणिकदृष्टया मागास असल्याचं सांगितलं. त्यावर सरकारनं या अहवालाचं रूपांतर कायद्यात करायला हवं होतं. मात्र, या सरकारला मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही. आरक्षणाच्या बाबतीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी समर्थन करत होते. मात्र, त्यांनी कुठलंच विधेयक मांडलं नाही. त्यांनी हे आरक्षण कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संख्याबळ नसल्याचं सांगत समाजाला आरक्षण मिळू दिलं नाही", अशी टीकादेखील इम्तियाज जलील यांनी केली.
मराठा समाजासाठी आम्ही समर्थन दिलं- "मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात आम्ही समर्थन केलं. तसंच मुस्लिम समाजातील लोकांनाही आरक्षण मिळावं. मुस्लिम समाजातही अनेकांना आरक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी समाजातील सर्व धर्मगुरूंनी आता एकत्र यायला हवं. बीडमध्ये मौलाना यांनी निवडणूक काळात राष्ट्रवादीला मदत करण्याचा निर्णय घेतला. तीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आता सत्तेत आहे", असे इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं.
"अल्पसंख्याक आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सरकारचा नाही. कोर्टाचा निर्णय आहे", असं वक्तव्य राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं होतं. त्यावर खासदार जलील यांनी म्हणाले," अभ्यास केला असता तर त्यांनी असं उत्तर दिलं नसतं. कोर्टानं निर्णय दिल्यानं मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण मिळालं. त्यावेळी 2014 मध्ये या सरकारनं त्याच कायद्यांत रूपांतर करायला हवं होतं. आता त्यांना मुस्लिम समाजाची सहानुभूती येतेय. या राजकीय लोकांना मुस्लिमांच आरक्षण नकोय. त्यांच्या शेजारी दलित आणि मुस्लिम समाजाने बसू नाही, अशीच त्यांची मानसिकता आहे. हायकोर्टानं मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षणाबाबत निर्णय देताना तेलंगणाचा निर्णय पाहून दिला नव्हता. त्यांनी त्याचाही अभ्यास करावा", अशी टीका इम्तियाज जलील यांनी केली.
- मुस्लिम समाजाला लक्ष केले जाते- "वारंवार मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याच काम सुरू आहे. मुस्लिम मुलींनी हिजाब, धार्मिक स्थळ, मुलांचं शिक्षण, अशा पद्धतीनं टार्गेट केलं जातंय. आमचा लढा सुरू असणार आहे. आमचे मुले शिकले तर देशासाठीच काम करतील, हे लक्षात यायला हवं", असं वक्तव्य इम्तियाज जलील यांनी केलं.
देशाचा मुसलमान देशभक्त- "मुस्लिम हे हिंदूच आहेत, हे सौदीमधून आले नाहीत", असे वक्तव्य आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी केलं होतं. त्यावर माजी खासदार आणि एआयएमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील भागवत यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, "असे वक्तव्य करणाऱ्यांची तुलना, मी अजमल कसाब यांच्यासोबत करेन". माजी खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले, "कसाब देश तोडण्यासाठी आला होता. या देशाचा मुसलमान देशभक्त आहे. पाचवेळा जमिनीला नतमस्तक होतो. अजमल कसाबसारख्याअतिरेक्याला जमिनीत दफन करू दिलं नाही. देश स्वतंत्र झाला, त्यावेळी आम्हाला विचारण्यात आलं तर आम्ही इथंच राहण्याचा निर्णय दिला. इथला मुसलमान कुठेही जाणार नाही. आरएसएससारख्या संघटनेचे नेते देश तुटेल, असे वक्तव्य करतात. मात्र, त्यांचे ध्येय पूर्ण होणार नाही".
भाजपा नेते श्रीकांत जोशी यांची जलील यांच्यावर टीका- माजी आमदार तथा भाजपा नेते श्रीकांत जोशी यांनी इम्तियाज जलील यांनी मोहन भागवत यांच्यावर केलेल्या टीकेवर प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले," त्यांना समजायला पाहिजे. तेदेखील पत्रकार होते. त्यांच्यावर संगतीचा परिणाम झाला. त्यांचं डोकं भ्रष्ट झालं आहे. मोहन भागवत खोटे बोलले नाहीत. देशाच्या एकात्मतेसाठी ते बोलले. एवढ्या मोठ्या माणसावर बोलण्याची जलील यांची पात्रता नाही. सूर्यावर थुंकल्यावर जलील यांच्या तोंडावरच थुंकी पडेल. मोहन भागवत यांनी मुस्लिम समाजावर कधीही टीका केली नाही. ते समजण्याची पात्रता जलील यांच्यासारख्या हुशार माणसाकडे नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
आमदार संजय केणेकर यांची जलील यांच्यावर टीका- "पराभूत खासदार इम्तियाज जलील यांनी जिहादी आणि असंवेदनशील वक्तव्य केलं. देशात एकता ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मोहन भागवत यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्यानं त्यांचा निषेध करावा ते कमीच आहे", अशी टीका भाजपा महामंत्री तथा आमदार संजय केणेकर यांनी केली. "देशावर आक्रमण करणारे मुस्लिम आणि फिरंगी मुस्लिम यांचे नेतृत्व करणारे नेते, वकिली करणारे, चौकीदारी करणारे हे लोक आहेत. त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? त्याच्यामुळे ज्या पद्धतीनं हे वक्तव्य करणाऱ्यांना उत्तर देतो की देशभक्त आणि देशद्रोही यांच्यातील तुम्हाला तुलना नाही. देशद्रोहाच्या विचारातील लोक तुम्ही आहेत. देशातील नागरिकांची माफी मागावी लागेल. जे संघटन जात-धर्माच्या वर जाऊन काम करते, त्यांच्याबद्दल तुम्ही बोललात", अशी टीका आमदार संजय केणेकर यांनी केली.
हेही वाचा-