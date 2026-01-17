भाजपाचा बालेकिल्ला नागपुरात 'एमआयएम'ची एन्ट्री; दंगलीतील मास्टरमाईंडच्या पत्नीचा विजय
भाजपाचा मजबूत बालेकिल्ला अशी ओळख असलेल्या नागपुरात 'एमआयएम' पक्षानं एन्ट्री केली. त्यांचे तब्बल सहा नगरसेवक विजयी झाले आहेत.
नागपूर - भाजपाचा मजबूत बालेकिल्ला अशी ओळख असलेल्या नागपुरात 'एमआयएम' पक्षानं एन्ट्री केली. त्यामुळं भाजपा आणि काँग्रेसला धडकी भरली आहे. रात्री उशिरा जाहीर झालेल्या नागपूर महानगरपालिका निकालामध्ये 'एमआयएम' पक्षाचे सहा नगरसेवक निवडणूक जिंकले. नागपुरात महालसह इतर भागात उसळलेल्या दंगलीचा पोलिसांनी मास्टरमाईंड ठरवलेल्या फहीम खानची पत्नीसुद्धा 'एमआयएम'ची उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडणूक जिंकली आहे.
राज्यभरात एमआयएमचा बोलबाला - सोलापूर, धुळे आणि नांदेडमध्ये एमआयएमचे प्रत्येकी 8, 10 आणि 14 असे एकूण 32 उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर मुंबई महापालिकेमध्येही एमआयएमनं मुसंडी मारत तब्बल आठ जागांवर विजय मिळवला आहे. मुस्लिमबहुल परिसरात समाजवादी पार्टीला मागे सारत अनेक ठिकाणी एमआयएमची सरशी झाल्याचं दिसून आलं. तर एमआयएमचे अमरावतीत 12, ठाण्यात 5, नागपुरात 6 नगरसेवक विजयी झाले आहेत. मुंबईत मनसेच्या तुलनेत एमआयएमचे जास्त नगरसेवक निवडून आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयएम हा दुसऱया क्रमांकाचा पक्ष असून, त्यांना तब्बल 33 जागा जिंकता आल्या आहेत. त्यामुळं राज्यभरात एमआयएमचे तब्बल 125 नगरसेवक विजयी झाले आहेत.
नागपूरच्या राजकारणात एमआयएमची एन्ट्री - एआयएमआयएम या पक्षानं प्रथमच नागपूरच्या राजकारणात पाऊल टाकत थेट सहा नगरसेवक निवडून आणले, तर मुस्लिम लिगचे चार उमेदवार विजयी झाले. त्यामुळं आता नागपूर महानगरपालिकेत मुस्लिम समुदायाचे दहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. शहराच्या राजकारणात हा बदल दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची चिन्हं आहेत. याआधीच मुस्लिम लिगची नागपूरमध्ये मर्यादित उपस्थिती होती. मात्र, एआयएमआयएमनं यंदा पहिल्याच प्रयत्नात झेंडा रोवत आपली ताकद दाखवून दिली.
फहीम खानच्या पत्नीची मनपात एन्ट्री - निवडणूक निकालामध्ये एक अत्यंत वादग्रस्त आणि चर्चेचा निकालही समोर आला आहे. मार्च २०२५ मध्ये महाल परिसरात उसळलेल्या दंगलीचा मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप ज्या 'मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टी'चे शहराध्यक्ष फहीम खान याच्यावर करण्यात आला होता, त्याची पत्नी अलिशा खान या महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग तीनमधून विजयी झाल्या आहेत. हा निकाल केवळ राजकीयच नव्हे, तर प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवरही अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा मानला जात आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाच्या विरुद्ध रंगणार लढाई - फहीम खान हा यशोधरानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील संजयबाग कॉलनीचा रहिवासी आहे. अतिक्रमण करत घर बांधल्याच्या आरोपावरून नागपूर महानगरपालिकेनं घर जमीनदोस्त केलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर आता त्याच्या पत्नीनं थेट महानगरपालिकेत प्रवेश केल्यानं बुलडोझर कारवाईनंतरही राजकीय पुनरागमन अशी चर्चा शहरभर रंगली आहे.
जुनं विसरून नव्यानं सुरुवात करणार -अलिशा खान : निवडणुकीच्या निकालानंतर फहीम खान याची पत्नी अलिशा खान यांनी प्रतिक्रिया दिली. “निवडणूक जिंकल्यानं मी खूप आनंदी झाली आहे. या पूर्वी जे काही घडलं ते मागं टाकून पुढं सर्वकाही चांगलं होईल, अशी मला आशा आहे. आता विकास आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणार आहे," असा निर्धार त्यांनी केला.
फहीम खाननं केले प्रशासनावर गंभीर आरोप - फहीम खान यानंही आपली भूमिका स्पष्ट करत प्रशासनावर गंभीर आरोप केलेत. “प्रशासनाची सुरू असलेली तानाशाही रोखण्यासाठी आम्ही जनतेचा आवाज बनलो आहोत. बुलडोझरची कारवाई संविधानाच्या चौकटीत बसत नाही. आमच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात सर्व समाजातील लोकांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. जनतेनं आम्हाला न्याय दिला," असं तो म्हणाला.
एमआयएमचे विजयी उमेदवार -
प्रभाग ३ : पवन कोये, सोफिया शेख, अलिशा खान
प्रभाग ३० : वर्षा डोंगरे, तस्लिमा परवीन, शकील पटेल
